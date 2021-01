Foo Fighters sort « Waiting On a War », une chanson sur la plus grande peur de Dave Grohl | 45S

Le rock ne se repose pas. Après avoir commencé l’année du bon pied, Foo Fighters a une fois de plus excité sa légion de fans à travers le monde après avoir publié une nouvelle chanson en avant-première de ce que serait son prochain album.

Il s’agit de « En attendant une guerre« , Single qui sort du nouvel album » Medicine At Night « qui sortira en février prochain. Avec «No Son of Mine», il y a les chansons qu’ils ont choisies jusqu’à présent dans cette œuvre pour la promouvoir et, bien sûr, ravir leur public.

Sur Twitter, c’est là que Dave Grohl détaille cette nouvelle chanson et sa signification.

«Quand j’étais enfant, grandissant dans la banlieue de Washington DC, j’avais toujours peur de la guerre», Il se lit en une partie.

Cependant, ce qu’il a tweeté plus tard, c’est à quoi répond un avenir apocalyptique qui se reflétait apparemment dans les rêves, déclarant: «J’ai fait des cauchemars avec des missiles dans le ciel et des soldats dans mon jardin, probablement causée par la tension politique du début des années 80 et ma proximité avec le Capitole national ».

Référence aux récentes émeutes au Capitole des États-Unis?

Ma jeunesse s’est passée sous le nuage sombre d’un avenir sans espoir. – Foo Fighters (@foofighters) 13 janvier 2021

Aujourd’hui 14 janvier, cette nouvelle chanson est déjà disponible. Pour entendre le travail complet, nous devrons attendre le 5 février, où nous pourrons écouter toute l’artillerie que Dave et sa compagnie ont préparée pour nous.