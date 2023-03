The Mandalorian : Bella Ramsey pourrait-elle rejoindre la série avec Pedro Pascal ?

DISNEY+

Pedro Pascal a joué dans The Mandalorian sur Disney + et The Last of Us sur HBO Max. Y a-t-il une chance que Bella Ramsey rejoigne la série de l’univers Star Wars ?

©Getty/Disney+Bella Ramsey : Pourrait-elle rejoindre The Mandalorian 4 ?

Internet a été très clair : Pierre Pascal C’est l’acteur du moment. Malgré une longue carrière, la vie de l’interprète chilien a basculé lorsqu’il a obtenu une reconnaissance mondiale. Cela s’est produit grâce à deux projets imposants : Le dernier d’entre nous dans HBO Max et Le Mandalorien dans Disney+. Pourraient-ils être combinés les uns avec les autres et avoir également Bella Ramsey comme protagoniste ?

En 2019, la série univers Guerres des étoiles Créé par Jon Favreau, il a vu le jour et a fait que Pedro Pascal collectionne les fans du monde entier. Ce n’est pas pour rien : il a donné vie à un Mandalorien solitaire qui parcourt la galaxie anarchique avec Grogu, un orphelin privé à sa charge. Alors que la saison 3 est diffusée sur Disney +, les fans de Le dernier d’entre nous ont trouvé une certaine coïncidence entre les deux productions.

Dans le cas de HBO Max fiction, Pascal donne vie à Joëlun homme qui a survécu à une pandémie apocalyptique et qui doit maintenant accomplir la mission de protéger Élie, une adolescente qui change complètement sa vie. En ce sens, la comparaison entre les séries était inévitable et une bonne partie des fans se demandait si Bella Ramsey pourrait également rejoindre Le Mandalorien.

+ Est-ce que Bella Ramsey rejoint The Mandalorian ?

Ce qui est certain, c’est que ni l’équipe de Guerres des étoiles ni Bella Ramsey elle-même n’ont encore annoncé un effort conjoint. En tout cas, cela n’a pas empêché les plus fidèles adeptes d’imaginer ce que ce serait d’unir les deux univers. Même Pedro Pascal a osé dire qu’Ellie et Grogu pourraient être « meilleurs amis ». Dans un dialogue avec Entertainment Weekly, il a fait remarquer: « J’ai l’impression qu’ils marcheraient ensemble vers le coucher du soleil ».

Cependant, Bella Ramsey n’a pas encore pu profiter de la série sur Disney+. Voici ce qu’il a dit dans une interview sur Happy Sad Confused : « Est-ce mal que je n’aie pas vu The Mandalorian ?. Et poursuivi : « D’un point de vue éduqué, j’ignore complètement cette relation avec Grogu, je sais que Pedro est spécial, et je sais qu’il aime voir son bébé grandir et devenir plus célèbre que lui. Mais je pense qu’il aime davantage Ellie. ».

