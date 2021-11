Un animateur de télévision s’excuse d’avoir « insulté » Adele avant l’interview

Mais au cours de leur conversation, il a admis qu’il n’avait pas entendu l’album (que Sony lui avait envoyé par e-mail). En conséquence, Sony Music a retenu la séquence de l’interview… qui avait coûté à Channel 7 1 million de dollars australiens (530 000 €/710 000 € US).

Matt s’est excusé et a expliqué qu’il avait manqué l’e-mail avec la copie de l’album qui, selon lui, était « l’e-mail le plus important que j’aie jamais manqué ».

Parlant davantage de l’incident, Doran a déclaré aux téléspectateurs lors de son émission du samedi matin: « Maintenant, je veux aborder quelque chose qui a fait les gros titres cette semaine et quelque chose pour lequel je voudrais m’excuser.

« C’est une histoire qui a déclenché un torrent d’abus et de moqueries dans le monde entier. Et si je suis honnête avec vous, la majeure partie de cette sauvagerie que je mérite et que je possède totalement. »