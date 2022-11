L’astuce que Valentina Zenere a utilisée pour enregistrer sa première scène intime dans « Elite »

La sixième saison de « Elite » est juste au coin de la rue – il ouvre le vendredi 18 novembre dans le monde entier – et Leurs protagonistes Ils sont au travail pour promouvoir les nouveaux chapitres. L’une des personnes qui sont dans ce processus est Valentina Zenere, qui joue Isadora Artiñán.

Afin de motiver le public à continuer à regarder la série Netflix, l’actrice argentine s’est rendue sur le plateau de «La fourmilière”, où il a eu une interview amusante avec le pilote Pablo Motos. Fidèle à son style, le présentateur de l’émission a fait une série de dynamiques et de questions à la jeune fille de 25 ans.

Comme prévu, une grande partie des questions tournaient autour de la production espagnole dont elle fait partie. C’est là qu’un thème très récurrent tout au long du scénario a commencé à être abordé : les scènes passionnées et intimes entre les jeunes protagonistes de l’intrigue.

Valentina Zenere et Pablo Motos sur le tournage de « El hormiguero » (Photo : Antena 3)

VALENTINA ZENERE, DE DISNEY À « ELITE »

Dans ses premières années en tant qu’actrice, Valentina Zenere a participé à « Je suis lune”, une série produite par Disney, une société qui a une gestion totalement différente des autres en raison de sa concentration sur un public plus jeune et plus restreint. C’est pourquoi il n’y avait pas de scènes aussi fortes ou avec beaucoup de contact, ce qui est totalement différent avec « Élite”.

Dans la série Netflix, les personnages vivent toutes sortes d’expériences intimes et cela se reflète dans le produit final que nous voyons sur nos appareils. Valentina n’a pas fait exception et a dû participer à ce type d’enregistrement, marquant un moment quelque peu difficile pour elle, puisqu’elle n’y était pas habituée.

« Je viens du monde de Disney Channel, où ils ne vous laissent pas utiliser votre langue dans les baisers et où vous ne pouviez rien enseigner, et je suis allé à l’opposé »a commenté l’artiste sud-américain.

QU’A FAIT VALENTINA ZENERE POUR FAIRE FACE À SA PREMIÈRE SCÈNE INTIME ?

Tout au long de la conversation, l’Argentine a rappelé son expérience avec sa première scène de lit qu’elle a enregistrée pour « Elite » et a révélé une curieuse anecdote ou astuce qu’elle a exécutée avant de la filmer, en tenant compte du fait qu’elle se sentait quelque peu anxieuse ou nerveuse. Je n’avais pas l’habitude de faire une foule aussi bruyante devant les caméras, puis des centaines de milliers de personnes allaient le voir.

D’après ce qu’elle dit, quand elle a dû filmer cette scène, elle l’avait préparée un peu avant, donc pris la décision de se saouler un peu avec quelques verres et ainsi affronter ce qui s’en venait.

« Quand j’ai lu le scénario, j’ai réfléchi à la façon de le gérer et j’ai décidé que j’allais me saouler. J’ai fait Facetime avec un de mes meilleurs amis et me suis mélangé un couple de vodka et de citron. Je suis arrivé avec une bonne commande”a commenté.

De même, il a reconnu qu’il n’aime pas voir cette scène dans la série car cela lui donne beaucoup de pudeur.

BANDE-ANNONCE DE « ELITE » SAISON 6

Regardez l’aperçu officiel de « Elite 6 » que Netflix a publié dans le monde entier.