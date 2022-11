Ce que l’on sait de la saison 6 de « The Crown »

Récemment, je sais a créé la saison 5 de « The Crown »qui a apporté avec lui un nouvelle scène à la Maison de Windsor Oui nouveaux acteurs pour représenter des versions plus anciennes de personnages royaux. Si vous avez fini de regarder les épisodes et que vous vous demandez ce qui va suivre dans la série Netflix, nous y répondrons ici.

À l’origine, il était prévu de terminer le programme télévisé dans la cinquième tranche. Cependant, en juillet 2020, Netflix a annoncé qu’elle serait prolongée jusqu’à une saison 6.

« Lorsque nous avons commencé à discuter des intrigues de la saison 5 de la série, il est vite devenu clair que rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoirenous devrions revenir au plan initial et faire six saisons», a déclaré Peter Morgan, créateur et scénariste de la série.

Après le mort de la reine elizabeth ii, le public se demande si la série sera retardée et si elle montrera l’événement. Ensuite, nous répondrons à tous vos doutes sur la saison 6 de « The Crown ».

Avant de continuer, Regardez ici la bande-annonce de la saison 5 de « The Crown ».

QUAND SERA LA PREMIÈRE DE LA SAISON 6 DE « THE CROWN » ?

Jusqu’au moment, La date officielle à laquelle « The Crown » diffusera sa saison 6 n’a pas encore été confirmée. Cependant, si nous prenons en considération le temps qu’ils ont pris pour les livraisons précédentes, pourrait arriver fin 2023 ou début 2024.

Malgré que les enregistrements ont commencé en septembre 2022il faut tenir compte du fait que la série est a fait une pause après la mort de la reine Elizabeth II.

Pierre Morgan etexpliqué à Deadline je m’attendais à ce que « arrêter les enregistrements par respectpuisque la série est « une lettre d’amour à elle (la reine Elizabeth II)”.

QUI SERONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE LA SAISON 6 DE « THE CROWN » ?

Il est prévu que la plupart des acteurs de la saison 5 reviennent pour le dernier opus de « The Crown »y compris Imelda Staunton dans le rôle de feu la reine Elizabeth II.

Voici la liste des acteurs principaux qui devraient revenir pour la saison 6.

Imelda Staunton comme la reine Elizabeth II

comme la reine Elizabeth II Prix ​​Jonathan comme le prince philippe

comme le prince philippe Lesley Manville comme la princesse margaret

comme la princesse margaret Johnny Lee Miller comme John Major

comme John Major Dominique Ouest comme Charles, prince de Galles

comme Charles, prince de Galles elisabeth debicki comme Diana, princesse de Galles

comme Diana, princesse de Galles Marcia Warren comme la reine mère elizabeth

comme la reine mère elizabeth Olivia-Williams comme Camilla Parker Bowles

comme Camilla Parker Bowles claudia harrison comme la princesse anne

comme la princesse anne James Murray comme le prince andrew

comme le prince andrew Khalid Abdallah comme Dodi Fayed

comme Dodi Fayed Bertie Carvel comme Tony Blair

comme Tony Blair Timothée Dalton comme Peter Townsend

Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth II dans la saison 5 de « The Crown » (Photo : Netflix)

Il y aura également quelques ajouts au casting, comme le acteurs qui joueront les anciennes versions des enfants de la princesse Diana. Dans le cas de William, il a été confirmé qu’ils avaient embauché deux acteurs pour donner vie à son personnage dans le dernier opus. Aussi, on suppose que le début de sa relation avec Kate Middleton sera montré à l’Université de St. Andrews en Ecosse.

Rufus Kampa comme le prince William à 15 ans

comme le prince William à 15 ans Ed Mc Vey comme le prince William à l’époque de sa jeunesse

comme le prince William à l’époque de sa jeunesse Meg Bellamy comme Kate Middleton

D’autres acteurs ont été confirmés, mais on ne sait pas encore quels rôles ils joueront. Parmi eux se trouvent Tristan Gemmil de « Coronation Street’s ».

En outre, Kelly Brook fera une apparition. Selon le mannequin et l’actrice, il serait montré dans une affiche d’elle dans les années 90qui apparaîtra au fond d’une pièce, probablement d’un adolescent (peut-être William ou Harry).

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 6 DE « THE CROWN » ?

Tout indique que La saison 6 de « The Crown » dépeindra enfin la mort tragique de la princesse Diana. Selon les sources de Deadline, il y aura beaucoup de tension dans les scènes, mais l’accident ne sera pas affiché à l’écran.

Bien sûr, cela a été l’un des problèmes les plus compliqués à construire, en raison de la sensibilité de l’événement. Ils ont donc décidé se concentrer sur les événements avant et après sa mort, ainsi que l’effet que cela a eu à la fois sur sa famille et sur la société.

Dans une interview pour le même médiaDominic West, qui joue alors le prince Charles, a commenté que «ce sera aussi tumultueux que possible”.

Une question qui s’est également posée est de savoir si « The Crown » montrera des événements plus récents comme Le mariage du prince Harry avec l’actrice Megan Markle et l’éloignement controversé du couple de la famille royale. Aussi, s’ils touchent allégations contre le prince andrewqui a été lié au réseau de trafic de mineurs Jeffrey Epstein.

Même si ce serait très intéressant, La réponse courte est nonCela a été confirmé par l’une des productrices de la série, Suzanne Mackie. Il a expliqué que le créateur n’envisageait pas d’aller au-delà des années 2000.

« Peter a dit, très clairement, qu’il n’écrira rien à moins que suffisamment de temps ne se soit écoulé pour avoir une bonne perspective. Je pense qu’il a toujours pensé que 10 ans est le minimum de temps dont il a besoin pour voir quelque chose dans un contexte historique, pour lui permettre de le comprendre.», a-t-il expliqué à Diffuser.