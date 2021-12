« Lost in Space »: Explication de la fin de la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la troisième et dernière saison de « Perdu dans l’espace» (« Lost In Space » dans sa langue d’origine), série Netflix basée sur la fiction originale créée par Irwin Allen en 1965, les enjeux sont plus importants que jamais et les instincts de survie de la famille Robinson seront mis à rude épreuve une fois de plus.

Après avoir passé un an piégé sur une planète mystérieuse, Judy, Penny, Will et le Robot tentent de trouver le titane dont ils ont besoin pour atteindre Alpha Centauri avec les 97 jeunes colons, mais ils doivent d’abord découvrir les secrets qui changeront leur vie à jamais. Pendant ce temps, John et Maureen, avec Don à leurs côtés, affrontent des obstacles insurmontables alors qu’ils tentent de retrouver leurs enfants.

Alors que Judy essaie de retrouver Grant Kelly, Penny et Will explorent un mystérieux tunnel. À des années-lumière, Maureen, John et Don recherchent les restes de la SRA. Cette fois, les Robinson sont séparés et font face à la plus grande menace extraterrestre à ce jour.

Will obtient un cœur artificiel vers la fin de la saison 3 de « Lost in Space » (Photo: Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 3 DE « LOST IN SPACE » ?

Vers la fin de la troisième saison de « Perdu dans l’espaceWill s’échappe seul pour une mission dangereuse, lorsque les Robinson découvrent qu’ils se précipitent pour aider le garçon qui parvient à obtenir un cœur artificiel tandis que tout le monde essaie de sauver Alpha Centauri des robots.

Maureen et John convoquent tous les Jupiters pour rassembler beaucoup de puissance et récupérer les boucliers, mais l’ingérence des robots complique tout. Pendant ce temps, Will se rend compte qu’ils doivent cacher le moteur extraterrestre, alors il demande de l’aide à Penny, qui au milieu de sa mission sauve un robot et le fait prendre son parti. Les autres jeunes font de même et obtiennent une armée de robots.

Pendant que les adultes sauvent les jeunes et le moteur, Will monte dans un Jupiter piloté par Smith et envoie son robot chercher des renforts, mais personne ne veut se battre. Le cœur de Will s’arrête, alors son robot le recouvre d’une sorte d’armure avant que la foudre ne les frappe. Bien que le robot meurt, il parvient à sauver le cœur du personnage joué par Maxwell Jenkins.

Pendant ce temps, Maureen et John prennent le moteur, mais sont attaqués et grièvement blessés. Grâce à un flash-back sur son enfance, il parvient à se réveiller et continue de se battre pour ses enfants et le reste de son équipage. De même, John parvient à assassiner l’un des robots, mais ils sont en infériorité numérique.

Heureusement, Will arrive à l’heure avec les robots qui décident de le rejoindre après avoir vu le sacrifice de Robot. Le garçon ordonne à SAR d’attacher son moteur, mais il refuse de le faire et attaque son cœur, mais cette fois, cela ne lui fait aucun mal, car Robot a inséré quelque chose qui lui permet de retourner dans le corps de SAR.

Smith était sur le point de trahir tout le monde, mais Robot l’a évité en lui demandant de piloter un vaisseau pour Will (Photo : Lost in Space / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « LOST IN SPACE » ?

La troisième saison de « Perdu dans l’espace« Se termine avec les protagonistes qui rétablissent la paix pour ouvrir la voie à un avenir meilleur. Penny termine le premier chapitre de son livre, où elle raconte que Maureen est en orbite pour construire un autre vaisseau pour remplacer le Resolute, et que les robots se sont libérés de leur ancienne programmation et sont libres.

Judy poursuit son travail d’enquête, Will a lancé un projet de recherche sur la relation Homme-Robot, et Smith avoue ses crimes et accepte sa condamnation.

Un dîner de famille et la connexion de Will avec Robot marquent la fin de « Perdu dans l’espace», qui comme confirmé en mars 2020 n’aura pas de quatrième saison. « Depuis le début, nous avons toujours considéré cette histoire particulière de Robinsons comme une trilogie. Une aventure familiale épique en trois parties avec un début, un milieu et une fin clairs », a expliqué précédemment le showrunner Zack Estrin à Variety.