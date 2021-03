Qu’est-ce qu’un Tchad? Comment les Incels utilisent l’argot pour décrire les hommes

Après qu’Alek Minassin aurait conduit une fourgonnette de location sur un trottoir très fréquenté de Toronto le 23 avril 2018, tuant 10 personnes et en blessant 14, beaucoup ont d’abord découvert la communauté en ligne inquiétante d’environ 100000 hommes qui s’identifient comme des incels – des célibataires involontaires.

Mais incels est loin d’être le seul nouveau mot à savoir si vous voulez bien comprendre l’étrange déclaration qu’il a postée sur Facebook juste avant l’attaque: «Private (Recruit) Minassian Infantry 00010, souhaitant parler au Sgt 4chan s’il vous plaît. C23249161. La rébellion Incel a déjà commencé! Nous renverserons tous les Chads et Stacys! Tous saluent le gentleman suprême Elliot Rodger!

En particulier, nombreux sont ceux qui posent des questions telles que « Que sont Chads et Stacys? Que signifient incels par ces termes et comment les utilisent-ils? »

Vous trouverez ci-dessous des détails clés et des définitions expliquant ce que signifient les incels lorsqu’ils se réfèrent à «Tchad» ou «Chads», d’où vient le terme et comment il est le plus couramment utilisé.

La définition d’un « Tchad »

Selon Incel Wiki, «Un tchad est quelqu’un qui peut susciter à volonté une attention sexuelle féminine positive quasi universelle. Un tchad a tendance à être compris entre ‘8’ et ’10’ sur l’échelle des déciles, a un revenu extrêmement élevé et / ou un statut social extrême. Un tchad sexuellement actif a des relations sexuelles avec une grande variété de femmes et a un accès exclusif à Stacy. Becky veut du tchad mais ressent parfois une pression sociétale pour ne pas ou a une faible estime de soi. Le Tchad n’est pas nécessairement un modèle masculin , mais tous les modèles masculins sont des chads. «

Le glossaire de la manosphère, qui « documente les termes les plus courants de l’art, les néologismes et les mèmes utilisés par les militants des droits des hommes, les artistes pick-up, les hommes qui suivent leur propre chemin. [MGTOW], et d’autres habitants de la manosphère », explique en outre:

« L’homme, le mythe, la légende. Chad est l’archétype du bad boy alpha; lui et sa petite amie Stacy sont des objets éternels de l’envie et du ressentiment de la manosphère. Certains habitants de la manosphère, en particulier dans la communauté des pilules rouges de Reddit, affichent un proche – obsession homoérotique pour le gars. Non vraiment, lisez leurs fanfictions. Son homologue noir est ‘Tyrone’, parce que bien sûr c’est son nom. «

Comment tout a commencé

Le Tchad est apparu à l’origine comme un terme péjoratif « faisant référence à un jeune homme blanc à succès, généralement célibataire, hétérosexuel et dans la vingtaine ou la trentaine » à Chicago dans les années 1990.

L’usage de l’argot a décollé après la création du site Web satirique de la Lincoln Park Chad Society en 2006.

Dans la ville fictive haut de gamme de Lincoln Park, Chad est dépeint comme ce type qui a « une bonne voiture, un condo » serré « et une femme trophée », tout comme son droit naturel d’être « né avec une belle apparence » et un papa qui « donné [him] un fonds d’affectation spéciale. «

Un modèle légèrement moins spécifique du Tchad a commencé à prendre forme en 2013, juste au moment où le subreddit r / Incels a commencé. Le 23 mars de cette année-là, un rédacteur sur r / Foreveralone a mentionné le / r9k / board sur 4chan comme l’origine des mèmes décrivant Chad comme le « nom par défaut pour alpha ».

Afin de comprendre ne serait-ce qu’une partie de la vision du monde très complexe des membres de la communauté incel, vous devez commencer par vous familiariser avec la pilule noire et la règle des 80/20.

Les hommes qui se considèrent comme «blackpilled» s’opposent à ceux qui s’identifient à l’une des idéologies les plus connues de la «pilule bleue» (libérale) ou de la «pilule rouge» (droite alternative et conservatrice).

Selon ceux qui « ont pris » la pilule noire, leur idéologie soutient que « le jeu est truqué dès le départ, qu’être attirant est bien plus important que la personnalité ou les techniques. Cela peut être étendu à l’idée qu’il y a peu ou pas avantage à jouer du tout si vous avez reçu une mauvaise main en termes d’apparence [sic]. «

Cela nous amène directement à la règle des 80/20, alias le principe de Pareto.

Nommée d’après l’économiste italien Vilfredo Pareto et expliquée dans un article de Reddit supprimé, la règle des 80/20 « stipule que 80% des effets proviennent de 20% des causes. Un exemple de cela est les pois dans les cosses de pois. Vingt pour cent des les cosses de pois contiennent 80 pour cent de pois.

« [Incels believe this] le principe et la règle peuvent être facilement appliqués au marché sexuel et expliquent efficacement leur situation. En termes simples, les 80% des femmes les plus riches ont accès aux 20% des hommes les plus riches. Cela pourrait être développé plus en détail en disant que les 80% inférieurs des hommes doivent se battre pour les 20% inférieurs des femmes.

«Cela fonctionne pour environ 70% des hommes, ce qui ne laisse que 10% des hommes à lutter pour les 10% des femmes les plus pauvres, qui ne veulent accéder qu’aux 20% des hommes les plus riches. Maintenant, je sais que je me suis écarté de la Une partie 80/20 ici, mais elle doit être divisée en différents chiffres afin de mieux expliquer les choses.

« C’est un cercle vicieux qui ne cesse de se répéter. C’est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous dire d’abaisser nos normes n’est pas un conseil viable, car les femmes qui sont dans notre ligue (lol) se disputent les 20 pour cent du top mâles.

« C’est un modèle mathématique simple qui explique pourquoi nous sommes Incel. Tout le reste, comme le lookisme et la hauteur, s’intègre parfaitement dans ce modèle. Ce modèle explique TOUT ce qu’il y a à savoir sur Inceldom. »

Longue histoire un peu plus courte, Tchad est le nom que les incels utilisent entre eux pour désigner les hommes qui leur en veulent le plus, ceux des 20% les plus riches.

Pendant ce temps, les hommes qui ne font pas partie du top 20 mais restent au-dessus du statut incel sont étiquetés gigachads, Chadlites, normies, cucks et / ou mâles bêta.

Comment Incels utilise le terme «Tchad»

Les Incels utilisent le terme Tchad chaque fois qu’ils partagent une histoire de frustration, de colère, de ressentiment ou autre à propos de ces hommes qu’ils croient appartenir à la catégorie d’élite des hommes «génétiquement supérieurs».

Exemples d’utilisation du Tchad dans les conversaions entre incels en ligne:

« Le DJ alcoolique Avicii de Suède vient de se faire prendre à 28 ans. Il ressemblait à un Tchad stéréotypé qui intimide les incels et a bu des trios avec 10/10 chaque week-end. »

« L’Italie est l’usine de fabrication de Chads. Si vous avez des gènes italiens, irlandais / écossais, allemands mélangés, vous ne serez jamais incel. Ce sont juste des gènes du Tchad, j’aurais aimé avoir été fabriqué biologiquement par le Tchad italien. »

« Avoir un Tchad comme colocataire vous fera redouter plus vite que tout. »

