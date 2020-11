L’astéroïde Apophis s’accélère alors que les scientifiques recalculent les probabilités d’impact 2068

Les astronomes disent qu’ils devront garder un œil sur l’astéroïde proche de la Terre Apophis pour voir à quel point la roche spatiale représente un danger pour notre planète lors d’un passage rapproché en 2068. Mais ne paniquez pas: les chances d’un impact restent semblent très faibles.

Dans certaines circonstances, le soleil peut chauffer un astéroïde de manière inégale, ce qui fait que la roche spatiale rayonne de l’énergie thermique de manière asymétrique. Le résultat peut être une petite poussée dans une certaine direction – un effet appelé accélération de Yarkovsky, qui peut changer la trajectoire d’un astéroïde dans l’espace.

Comme les astronomes n’avaient jamais mesuré cette poussée solaire sur Apophis auparavant, ils ne l’ont pas prise en considération lors du calcul de la menace que l’astéroïde nous représente en 2068. Ces calculs précédents ont montré une faible probabilité d’impact – environ 1 sur 150 000.

À présent, une nouvelle étude montre que l’astéroïde s’éloigne de son orbite précédemment prévue d’environ 170 mètres par an en raison de l’effet Yarkovsky, a déclaré l’auteur principal et de l’Université d’Hawaï à Manoa, l’astronome David Tholen, lors d’une conférence de presse en octobre. 26.

« Fondamentalement, la chaleur qu’un astéroïde émet lui donne une toute petite poussée », a-t-il expliqué lors d’une réunion virtuelle de la Division des sciences planétaires de l’American Astronomical Society. Vous pouvez trouver la conférence de presse sur YouTube ici. Cela commence à 22 minutes.

« L’hémisphère plus chaud [of the asteroid] pousserait légèrement plus que l’hémisphère plus froid, et cela fait dériver l’astéroïde loin de ce qu’une orbite purement gravitationnelle prédirait », a déclaré Tholen.

Montrant l’orbite de l’Apophis de 1120 pieds de large (340 m), il a indiqué que les astronomes pensaient avoir suffisamment d’observations de l’astéroïde – recueillies au fil des années après sa découverte en 2004 – pour plus ou moins exclure un impact en 2068. Ces calculs, cependant, étaient basés sur une orbite non affectée par l’énergie du soleil. En fin de compte, cela signifie que nous ne pouvons pas encore exclure qu’Apophis soit une menace en 2068, a déclaré Tholen.

« Le scénario de l’impact 2068 est toujours en jeu », a déclaré Tholen. « Nous devons suivre cet astéroïde très attentivement. »

Heureusement, l’astéroïde effectuera une approche rapprochée (mais toujours sûre) de notre planète en 2029, permettant aux télescopes au sol – y compris la puissante antenne radar de l’observatoire Arecibo – d’obtenir un aperçu plus détaillé de la surface et de la forme de l’astéroïde. Apophis sera si proche qu’il sera visible à l’œil nu, à la troisième magnitude – à peu près aussi brillant que l’étoile binaire Cor Caroli.

« De toutes les dates, vendredi 13 avril, 13 avril [2029], c’est quand le survol aura lieu », a déclaré Tholen.« De toute évidence, l’approche rapprochée de 2029 est essentielle. Nous saurons après que cela se produit exactement où il [Apophis] était au passage de la Terre, et cela nous permettra de prédire beaucoup plus facilement les futurs scénarios d’impact. »

L’équipe de Tholen a fait la découverte après quatre nuits d’observation en janvier et mars avec le télescope Subaru, un télescope optique-infrarouge japonais situé au sommet de Maunakea, à Hawaï. Les chercheurs ont collecté 18 expositions de l’astéroïde avec une très grande précision, avec une erreur de seulement 10 milliarcsecondes dans chaque observation. (Une milliarcseconde est un millième de seconde d’arc, une mesure angulaire qui aide les scientifiques à mesurer les distances cosmiques.)

« Nous avons très bien défini la position de cet astéroïde », a déclaré Tholen. « C’était suffisant pour nous donner une forte détection de l’effet Yarkovsky, ce que nous nous attendions à voir depuis un moment. »

Tholen a noté qu’Apophis a été gênant pour les astronomes, avec « de nombreux scénarios d’impact » prédits (puis largement exclus) depuis sa découverte en 2004. Par exemple: Au départ, les scientifiques ont calculé une probabilité de 3% d’Apophis percutant notre planète en 2029, une prédiction selon Tholen a été rapidement écartée après que d’autres observations aient montré le vrai chemin du petit monde.

S’il y a une menace d’impact, les astronomes sauront bien avant 2068 comment aborder le problème. Des ingénieurs du monde entier développent des idées sur la façon de détourner les astéroïdes dangereux de notre planète, des concepts qui vont des remorqueurs gravitationnels aux «impacteurs cinétiques» qui feraient dévier une roche entrante de sa trajectoire.

Une mission conjointe Europe-NASA testera et observera également la déviation d’astéroïdes sur une roche spatiale appelée Didymos, à partir de 2022. Si tout se passe comme prévu, le vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test (DART) de la NASA percutera « Didymoon », la lune en orbite autour de Didymos . L’Agence spatiale européenne lancera ensuite la mission Hera en 2023 ou 2024 et atteindra Didymos deux ans plus tard, pour voir à quel point l’impacteur cinétique a réussi à déplacer la lune de son orbite précédente.

La NASA dispose d’un bureau de coordination de la défense planétaire dédié qui collecte les observations d’astéroïdes à partir d’un réseau de télescopes partenaires et qui parcourt des scénarios avec d’autres agences américaines pour la déviation d’astéroïdes ou (dans le pire des cas) pour évacuer les populations menacées d’une roche spatiale entrante. Jusqu’à présent, des décennies d’observations n’ont trouvé aucune menace imminente d’astéroïdes ou de comètes pour notre planète.

