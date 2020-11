Kodak Black attrape une ambiance sur « Me sentir aujourd’hui »

Kodak Black a connu des difficultés, étant constamment freiné par des situations juridiques qui occupent la majorité de son temps. À l’âge de 23 ans, le natif de Floride a eu une main difficile, ne réussissant pas à faire une pause alors qu’il se retrouve à nouveau derrière les barreaux.

Il reste encore quelques années sur la peine de Kodak mais, avant de sortir, le représentant du Sniper Gang a voulu bénir ses fans avec un nouvel album, les remerciant pour leur soutien alors qu’il réglait cet incident actuel. Bill Israël est officiellement sorti maintenant, fusionnant son nom légal adopté et sa foi. L’album comprend Gucci Mane, Lil Yachty, Jackboy et d’autres.

L’un des points forts est le remarquablement positif « Feeling Myself Today », qui a l’étoffe d’un puissant candidat viral pour le rappeur incarcéré. Les gens recherchent toujours une musique qui les rend heureux. « Feeling Myself Today » est l’une de ces chansons, mettant Kodak dans son sac alors qu’il énumère toutes ses dernières réalisations, qui incluent l’achat d’une autre maison, chasser son fouet étranger du lot, et plus encore.

Écoutez le nouvel album et découvrez l’album complet ici.

Paroles de citations:

Je ne sais pas si tu le vois ou pas, mais je me sens aujourd’hui

Je ne pense même pas à toi en ce moment parce que je me sens aujourd’hui

Fouettez les étrangers le lot, maintenant je me sens aujourd’hui

Je viens d’acheter une autre place, maintenant je me sens aujourd’hui