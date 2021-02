Bill Gates décrit les trois choses que nous devons faire pour éviter les catastrophes climatiques

Bill Gates a décrit trois choses dont il est convaincu qu’elles permettront d’éviter une «catastrophe climatique».

Demain (16 février), le co-fondateur de Microsoft, 65 ans, sortira son nouveau livre Comment éviter une catastrophe climatique et il a partagé un extrait.

Gates estime que nous devons éliminer complètement les émissions de gaz à effet de serre de notre vie quotidienne.

Il a ajouté que le zéro net est «le seul objectif raisonnable» – et que tout objectif visant simplement à réduire les émissions plutôt que de les éliminer complètement ne serait pas suffisant.

Il sait que ce ne sera pas facile, mais dit qu’il «croit que nous pouvons le faire» parce qu’il y a eu des progrès «passionnants».

Gates a déclaré: «Le coût de l’énergie renouvelable du soleil et du vent a considérablement baissé.

« Il y a plus de soutien public que jamais pour prendre de grandes mesures pour éviter une catastrophe climatique. Et les gouvernements et les entreprises du monde entier se fixent des objectifs ambitieux de réduction des émissions. »

Les trois choses dont il est convaincu nous amèneront au fond du problème sont:

Pour éviter une catastrophe climatique, nous devons parvenir à zéro émission de gaz à effet de serre. Nous devons déployer les outils dont nous disposons déjà, comme l’énergie solaire et éolienne, plus rapidement et plus intelligemment. Et nous devons créer et déployer des technologies révolutionnaires qui peuvent nous mener jusqu’au bout.

Il écrit: «Au début des années 2000, lorsque notre fondation commençait à peine, j’ai commencé à voyager dans des pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud pour en savoir plus sur la mortalité infantile, le VIH et les autres grands problèmes que nous travaillaient, mais je n’ai pas toujours pensé aux maladies.

« Je volerais dans les grandes villes, regarderais par la fenêtre et penserais, Pourquoi fait-il si sombre là-bas? Où sont toutes les lumières que je verrais si c’était New York, Paris ou Pékin?

«J’ai appris qu’environ un milliard de personnes n’avaient pas un accès fiable à l’électricité et que la moitié d’entre elles vivaient en Afrique subsaharienne (la situation s’est un peu améliorée depuis; aujourd’hui, environ 860 millions de personnes n’ont pas d’électricité).

«J’ai commencé à réfléchir à la manière dont le monde pouvait rendre l’énergie abordable et fiable pour les pauvres.

« Cela n’avait pas de sens pour notre fondation de s’attaquer à cet énorme problème – nous avions besoin qu’elle reste concentrée sur sa mission principale – mais j’ai commencé à lancer des idées avec certains de mes amis inventeurs. »

Gates a déclaré que cela l’a finalement conduit à conclure: «Le monde doit fournir plus d’énergie pour que les plus pauvres puissent prospérer, mais nous devons fournir cette énergie sans libérer plus de gaz à effet de serre.