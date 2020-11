Enfin, la version 1.1 de Genshin Impact est sortie! Êtes-vous prêt à vous aventurer à nouveau dans le monde de Teyvat et à améliorer le nouveau système de réputation? Cela vaut vraiment la peine, car avec chaque niveau que vous gagnez dans chaque région, vous gagnerez des objets assez incroyables!

Genshin Impact Comment obtenir les boussoles Anemo et Geo Treasure

Pour obtenir les boussoles Anemo et Geo Treasure dans Genshin Impact, vous devez atteindre le niveau de réputation 6 à Liyue et Mondstadt, car chaque région possède une boussole au trésor. Au fur et à mesure que le niveau requis est atteint, vous gagnerez un plan pour vous permettre de fabriquer la boussole au trésor dans n’importe quelle station d’artisanat.

Le niveau de réputation 6 représente les trois quarts du chemin vers le niveau maximum, qui est le niveau de réputation 8. Sans aucun doute, vous avez rapidement gagné des niveaux en jouant au jeu avant la dernière mise à jour. cela signifie que toute votre progression est automatiquement ajoutée au système de réputation. Cependant, si vous avez un peu peur d’atteindre le niveau requis, remplissez les nouvelles demandes et primes présentées dans le jeu, mais gardez à l’esprit que vous ne pouvez en faire que trois par semaine.

Vous pouvez obtenir deux boussoles au trésor: une boussole au trésor Anemo pour Mondstadt et une boussole au trésor géographique pour Liyue. Vous ne pouvez pas utiliser celui d’Anemo dans Liyue et vice versa. Ils doivent être utilisés dans leurs régions correspondantes.

Pour activer la boussole au trésor, allez dans votre inventaire, allez dans le nouvel onglet Gadgets, et cliquez sur la boussole au trésor que vous souhaitez utiliser. Ensuite, dans le coin inférieur droit de l’écran, appuyez sur Équiper. Cela équipera la boussole, et tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur Z ou sur l’entrée correcte sur PlayStation 4 et les appareils mobiles pour l’utiliser.

Lorsqu’il est activé, cela fera apparaître une brindille dorée d’énergie et vous pointera vers le coffre au trésor le plus proche. S’il y a un coffre à proximité, la boussole entrera dans un temps de recharge de 30 secondes. Cependant, si aucun coffre n’est trouvé, la boussole n’entrera qu’un temps de recharge de 5 secondes.

Avec le système de réputation, les boussoles au trésor ne sont pas les seuls objets fantastiques que vous pouvez obtenir, car vous pouvez également créer un waypoint portable, de la résine condensée et un capteur de vent!