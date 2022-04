RuPaul’s Drag Race Saison 14 Épisode 16 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de l’épisode 16 de la saison 14 de RuPaul’s Drag Race. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans recherchent les détails de cet épisode à venir. Après avoir vu toutes ces choses maintenant, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 16 de la saison 14 de RuPaul’s Drag Race dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 16 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Marry Me Now Episode 5 Date de sortie

Il s’agit d’une série télévisée américaine de compétition de réalité. Ce spectacle a été produit par World of Wonder. Le premier épisode de cette émission de téléréalité est sorti le 2 février 2009 et cette émission a été réalisée par Nick Murray. Lorsque cette émission est sortie, elle a gagné en popularité en très peu de temps. Maintenant, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 16 de la saison 14 de RuPaul’s Drag Race.

Le format de l’émission a été défini de manière à ce que les candidats présentent des auditions vidéo à la société de présentation de l’émission, World of Wonder. RuPaul, l’hôte et juge en chef, regarde chaque bande et spécifie les prétendants de la saison. Une fois que la collection d’artistes sélectionnés est sur le plateau, ils filment une séquence d’épisodes, chacun se terminant généralement par le retrait d’un concurrent du concours.

RuPaul’s Drag Race Saison 14 Épisode 16 Date de sortie

Alors enfin, nous allons révéler la date de sortie de la saison 14 de l’épisode 16 de RuPaul’s Drag Race. Le nom de cet épisode est « Grand Finale » et il sortira le 22 avril 2022. Enfin, l’attente de l’épisode le plus attendu va bientôt se terminer et vous pourrez tous profiter de cet épisode final à la date indiquée.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de Central Park

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 14 de RuPaul’s Drag Race ?

Dans cette saison en cours, il y aura 16 épisodes. Le dernier épisode de cette saison va enfin sortir et cette saison est enfin terminée.

Où diffuser l’épisode 16 de la saison 14 de RuPaul’s Drag Race?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est VH1. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment le site officiel de FuboTV et Philo, et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 14

Après vous avoir donné tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 16 de la saison 14 de RuPaul’s Drag Race. Ici, nous allons fournir la liste des épisodes de la saison 14.

Grande ouverture #1

Grande Ouverture #2

Une paire de boules

Elle est une super allumeuse

Sauver une reine

Glaamazon Prime

Le vent de Daytona

Groupes de filles des années 60

Menzés

« Jeu d’arraché »

Un épisode spécial supplémentaire

« Moulin Ru : Le Rustique »

Le rôti de Ross Mathews

Passerelle

Réunis

Grand final

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 16 de la saison 14 de RuPaul’s Drag Race, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

Vous pouvez également lire: Big Sky Saison 2 Episode 16 Date de sortie

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂