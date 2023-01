Jason Momoa parle de son avenir chez DC : « Je serai toujours Aquaman »

in

BD DC

Suite au départ d’Henry Cavill en tant que Superman, l’acteur a expliqué comment il continuera à travailler avec Warner Bros. Discovery. Découvrez tout ce qu’il avait à dire sur la franchise de super-héros !

© IMDbJason Momoa joue Aquaman dans la DCU.

Dès sa création, le Univers DC a été jugé pour avoir tenté de reproduire le phénomène Marvel sans grands résultats. Alors que l’entreprise de Kevin Feige s’impose avec des blockbusters tels que Avengers : Fin de partie, la DCU était désorganisée et avec quelques scandales. Cependant, Jason Momoa a expliqué que cela pourrait être inversé et qu’il est plus qu’enthousiasmé par son avenir en tant que Aquaman.

Fin 2022, DC Studios a subi une restructuration. Avec David Zaslav comme président du conglomérat Découverte de Warner Bros.maintenant James Gunn et Peter Safran ils occupent le rôle de co-directeurs exécutifs. De cette façon, ils ont été convoqués pour donner une nouvelle opportunité à l’univers DC, présenter de nouveaux projets et réorganiser tous leurs personnages.

En ce sens, Jason Momoa a assisté à l’une des réunions Warner Bros. Discovery et a rapidement partagé une story Instagram montrant son enthousiasme pour l’actualité. « Bonne nouvelle, excellente nouvelle avec Warner Bros. Incredible», a expliqué l’acteur qui se faisait passer pour Aquaman, alors qu’il poussait des cris de bonheur et célébrait avec effusion.

+ DC Comics : Aquaman va-t-il continuer avec Jason Momoa ?

En plus de s’exprimer sur ses réseaux sociaux, Jason Momoa a expliqué dans une interview accordée à Variety ce qu’il ressent actuellement vis-à-vis de son personnage. « C’est très, très merveilleux. Je suis chez Warner Bros. et ils aiment beaucoup de choses que je fais. Nous avons beaucoup de choses positives devant nous», a soutenu l’acteur.

De cette façon, il n’a pas esquivé les rumeurs sur les changements dans les distributions après Henry Cavill quittera son rôle de Superman. « Je serai toujours Aquaman. Personne ne pouvait entrer et me le prendre. Il peut y avoir d’autres personnages, je peux aussi toucher d’autres choses. Je peux être amusant, sauvage et charmant», a-t-il fait remarquer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?