Qui est Yun Sung-bin de « Physical Ability: 100 » : médaillé olympique et fan d’Iron Man

Ce ne sera pas long jusqu’à « Capacité physique : 100 » atteint la fin de sa première saison et, dans le dernier épisode de la série netflix, les cinq finalistes se disputeront le grand prix. Jusqu’à présent, Yun Sung-bin est toujours en lice et est l’un des favoris du public. Ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le concurrent.

Il émission de télé-réalité coréenne a attiré l’attention des abonnés du géant du streaming dans le monde entier. Cela n’est pas seulement dû aux défis incroyables qu’ils ont conçus, dans le style de « The Squid Game », mais aussi comprennent de nombreux athlètes bien connus du paysainsi que des chiffres Internet.

Le 21 février, le neuvième et dernier chapitre du programme du concoursqui révélera si Yun Sung-bin a réussi à gagner le jeu « Punishment of Sisyphus », ce qui le ferait avancer en finale.

De plus, cela mènera au cinquième tour, qui déterminera le vainqueur de l’ensemble du concours. Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Capacité physique : 100 ».

QUI EST YUN SUNG-BIN ?

Yun Sung-Bin est l’un des concurrents de « Physical Ability: 100 », mais avant il était connu pour être un coureur de luge olympique. Parce que dans les compétitions dudit sport, il a utilisé un casque d’homme de ferle super-héros Marvel, on l’appelle souvent Iron Bin.

DONNÉES PERSONNELLES DE YUN SUNG-BIN

Nom complet: Yun Sung-bin (윤성빈 en coréen)

Yun Sung-bin (윤성빈 en coréen) Date de naissance: 23 mai 1994

23 mai 1994 Âge: 28 années

28 années Lieu de naissance: Namhae, Corée du Sud

Namhae, Corée du Sud Hauteur: 1.78m

1.78m Profession: Coureuse de luge olympique

Coureuse de luge olympique Instagram : @top.physique

Youtube: @ironbin

Yun Sung-bin, concurrent de « Physical Ability: 100 », dans son uniforme de l’équipe nationale coréenne et son casque signature Iron Man (Photos : Yun Sung-bin/Instagram)

YUN SUNG-BIN EST DOUÉ POUR LE SPORT

Yun Sung-Bin est définitivement doué pour le sport et tout ce qui touche à l’athlétisme. Selon le média coréen Hankook Ilbo, il a commencé à s’entraîner à la course de luge à l’âge de 18 ans et à peine trois mois plus tard, il a remporté le championnat national 2012.

Au cours de la saison 2013-2014, il s’est classé cinquième du FIBT Intercontinental Cup Tour. Comme si cela ne suffisait pas, il a remporté la médaille d’or sur le circuit de Whistler, au Canada, faisant de lui le premier Coréen à monter sur le podium dans la catégorie bobsleigh au niveau international.

YUNG SUNG BIN EST MÉDAILLÉ OLYMPIQUE

La première participation de Yun Sung-Bin a été un peu décevante pour lui, car il a obtenu le 16e place aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi.

Cependant, après de nombreux entraînements et avoir remporté plusieurs championnats du monde, il est revenu pour participer aux Jeux olympiques, cette fois dans l’édition de 2018 qui a eu lieu à Pyeongchang. Sung-Bin est entré dans l’histoire en prendre la médaille d’orpuisqu’il est devenu le premier athlète en dehors de l’Europe et de l’Amérique du Nord à remporter cette catégorie.

Sa quatrième course a eu un temps de 3 minutes, 20,55 secondesayant une différence écrasante de la deuxième place.

CHAÎNE YOUTUBE YUNG SUNG BIN

Apparemment, Yun Sung-Bin s’est retiré des compétitions professionnelles, puisque son dernier championnat remonte à la saison 2019 et 2020. Depuis lors, s’est adonné au divertissementy compris la participation à quelques émissions de télé-réalitémais aussi avec son propre chaîne YouTube.

Dans son compte, il a généralement des vidéos dans lesquelles il s’impose des défis de apprendre de nouveaux sports comme la natation, le ping-pong, la lutte, le badminton et même les défis de musculation. Aussi, partagez certaines de ses routines d’exercice.