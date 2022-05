L’artiste du storyboard de la Justice League partage l’art conceptuel de Deathstroke

Avant que Le Batman est devenu le projet d’histoire d’origine de Matt Reeves pour Cape Crusader de DC, le film, intitulé le même, allait être une continuation de Ligue des Justiciers (2017) au sein de la Univers étendu DC. Le film aurait présenté Ben Affleck reprenant son rôle dans le film, tout en y étant également attaché en tant que réalisateur. Et Slade Wilson/Deathstroke aurait figuré comme son ennemi juré. Snyder a fait venir Joe Manganiello pour incarner le personnage et Affleck, qui était attaché à Le Batman en tant que réalisateur, avait tourné des images de test avec l’acteur, enfilant son costume emblématique avec le masque signature.

Bien que cette séquence de test ou Deathstroke de Manganiello n’ait jamais été diffusée sur grand écran dans le plan alors prévu Batfleck film, l’artiste du storyboard Jay Oliva a partagé l’art conceptuel du personnage. L’image montre Deathstroke brandissant son épée en action, l’image de Batman se reflétant sur la lame brillante. L’art aurait pu se transformer en une séquence d’action si le film avait déjà été réalisé, mais la rivalité entre Deathstroke et Batman est désormais intégrée à ces arts conceptuels.

C’est à ce moment-là que Zack Snyder a été attaché au projet et a été nommé visionnaire de la franchise. Les plans ont été révélés au début de 2016, mais le film ne serait pas sorti avant 2018-2019, laissant le temps à Rick Famuyiwa Le flash et James Wan Aquaman. Mais Affleck s’est lassé du projet, surtout après le départ de Snyder de la franchise et de DC Films et Warner Bros. modifications constantes de la série. Il a d’abord quitté le film en tant que réalisateur et a finalement fait place à la propre itération du personnage de Matt Reeves, le film se déroulant en dehors du DCEU.

En 2021, La Ligue des Justiciers de Zack Snyder a présenté Deathstroke de Joe Manganiello dans deux scènes cruciales. Tout d’abord, il rencontre Lex comme dans le film original, mais bien qu’il lui offre une place dans sa ligue, Lex lui révèle à la place l’identité secrète de Batman. Cela aurait été plus lié à la planification alors Le Batman avec Ben Affleck. Dans le film, Deathstroke aurait cherché à se venger de Bruce, le tenant responsable de la mort de sa famille. Il a également fait partie de l’équipe Knightmare de Batman, dans laquelle Wilson a rejoint Batman dans ses efforts pour annuler l’invasion de Darkseid.

Depuis les débuts réussis du film sur HBO Max, les fans ont appelé Warner Bros. pour produire le film Batfleck ou même une série dérivée Deathstroke, se déroulant au sein du DCEU. Cependant, Joe Manganiello lui-même en est venu à accepter qu’il ne pourrait plus jamais enfiler le costume, d’autant plus que Zack Snyder a quitté Warner Bros. pour de bon.

Deathstroke avait un rôle important à jouer dans les deux Le Batman et la franchise globale, qui est maintenant surnommée par les fans sous le nom de Snyderverse. Le personnage revêt une grande importance dans la tradition de Bruce Wayne dans les bandes dessinées, avec leur amitié et leur inimitié remontant à leurs jours dans la Ligue des Assassins dans certains numéros. Mais avec la liste actuelle de Univers étendu DCil ne semble pas y avoir de possibilité pour Manganiello de faire une apparition dans un avenir proche de la franchise.

DCEU se dirige dans une direction inconnue et probablement rien ne deviendra clair jusqu’à ce que Le flash et sa vision du multivers. Après la fusion entre Discovery et Warner Bros., des appels de fans et des pétitions font à nouveau leur chemin sur les réseaux sociaux pour faire Le Batman avec Ben Affleck et Joe Manganiello, mais il est peu probable que le studio soit intéressé par cette suite.





