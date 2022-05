Qui est Xochitl Gómez, l’actrice qui sera dans Doctor Strange 2

merveille

La jeune actrice fera ses débuts dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en tant qu’América Chávez qui représente les communautés latino et LGBTQ+.

©IMDBXochitl Gomez dans Doctor Strange 2

Doctor Strange dans le multivers de la folie promet de nombreuses surprises telles que la participation de Scarlet Witch et Wong ou les débuts tant attendus des Illuminati dans le Univers cinématographique Marvel avec des personnages comme le professeur X de la saga X Men. Parmi toutes ces nouveautés figure l’arrivée de Amérique Chávez d’une autre dimension grâce à ses pouvoirs particuliers.

Qui joue cette jeune Latina ? Cette responsabilité appartient à Xochitl Gomezune adolescente d’origine mexicaine qui, dans sa carrière professionnelle, a participé à une série de Netflix Quoi Le club des baby-sitters Soit Gentifié. C’est maintenant à ton tour d’arriver à Univers cinématographique Marvelquelque chose qui lui donnera sûrement un grand coup de pouce dans l’industrie car c’est le genre le plus important aujourd’hui.

Xochitl Gómez fera ses débuts dans le MCU

il y a tout juste un an Xochitl Gomez Il a partagé son enthousiasme pour le personnage sur ses réseaux sociaux : « J’ai hâte que tu la rencontres », a déclaré l’actrice dans un message qu’elle accompagnait de l’illustration de Miss America, une adolescente latina bisexuelle qui s’habille généralement d’une manière qui lui rappelle Captain America. L’héroïne a fait ses débuts dans les pages de Vengeance #1 en 2011.

Amérique Chávez vient d’une réalité alternative où elle a été élevée par ses deux mères dans le parallèle utopique, une dimension hors du temps, qui a ensuite été jetée dans ce que nous appelons multivers. Parmi ses capacités, elle peut voler, a une force et une vitesse surhumaines et est invulnérable. Nous ne savons pas si toutes ces capacités transcenderont Univers cinématographique Marvel.

« C’est formidable que les fans puissent voir un jeune au milieu d’une grande histoire comme celle-ci et sachent que les choses qui se passent dans la vie de nos enfants sont importantes car elles déterminent qui ils deviendront à l’âge adulte. »exprimé Xochitl Gomez en établissant l’importance que la jeune Amérique aura dans l’intrigue de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Xochitl Gomez il s’est préparé au rôle en lisant de nombreux romans graphiques et est rapidement tombé amoureux d’America Chavez, notamment avec la confiance qui s’en dégage : « J’ai pris des trucs qui étaient dans les bandes dessinées et je les ai un peu allégés parce qu’il a moins d’expérience. »il a fait remarquer et a poursuivi: « C’était un défi amusant d’explorer ce que pourrait être une América Chávez plus jeune et moins expérimentée, mais faites allusion au leader qu’elle sera sur toute la ligne. ».

