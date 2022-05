Exclusif : Alison Pill ne sera pas dans Star Trek Picard : Saison 3

Alison Pilule est une excellente actrice, faisant des apparitions mémorables dans tout, de Scott Pilgrim vs le monde pour Du laity compris ses incroyables rôles principaux dans les deux Continue les films et les spectacles La salle de presse et En traitement. Ce fut donc un plaisir de voir le formidable acteur jouer aux côtés de l’inimitable Patrick Stewart dans l’émission originale Paramount + (anciennement CBS All Access). Star Trek : Picard.

Pill a joué Agnès Jurati, une cybernéticienne qui approche le capitaine Picard pour rejoindre sa mission sur le navire La Sirena. Elle a été un personnage fiable et, malgré sa faible estime de soi occasionnelle, un bon modèle féministe; outre Stewart, Pill a été le seul acteur à apparaître dans chaque épisode de picard. Tout cela va changer maintenant, car Pill n’apparaîtra plus dans la série. Promouvoir son film émotionnellement dévastateur Tous mes petits chagrinsun regard puissant sur la dépression et le suicide dans une famille brisée, Pill a déclaré :

Je sais que la saison trois sera la fin. Je ne faisais pas partie de la saison trois, donc je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet en termes de spoilers. Je vais regarder avec tout le monde.





La finale de la deuxième saison de l’émission est diffusée le 5 mai, et la course a été folle jusqu’à ce point. L’équipage de La Sirena de Picard a voyagé dans le temps et Jurati s’est retrouvé face à face avec une nouvelle incarnation de la reine Borg, qui a été assimilée à Jurati. Alors que la reine Borg a été l’une des plus sournoises et des meilleures Star Trek personnages, il semble que Jurati ait inspiré un changement d’avis chez le leader, qui développera une nouvelle union Borg autour de la coopération plutôt que de la domination et de l’assimilation totale.

La reine Borg a quitté La Sirena dans l’avant-dernier épisode de picardLa deuxième saison de Pill, en direction du quadrant Delta, et il semble que le personnage de Pill, Jurati, partira également. Pill n’a que de bons souvenirs de la série, en particulier dans une deuxième saison qui a mis en évidence ses talents, de l’interface mentale avec la reine Borg à l’interprétation de reprises de chansons de Pat Benatar au karaoké. Parlant de la dernière scène instantanément emblématique, Pill a déclaré à Inverse :

Je pense que le choix de la chanson est si merveilleusement bizarre. C’était tellement excitant de faire et d’explorer cette chanson très rock au milieu d’un son de big band. Je pense que cela a trouvé le bon ton pour ce genre de nouvelle ambiance pour Star Trek qui était juste comme, ‘Non, nous sommes un peu plus bizarres.’ On peut devenir funky avec ça.





La finale de la deuxième saison est diffusée le même jour que Star Trek : d’étranges nouveaux mondes, qui suit les aventures du capitaine Pike sur l’USS Enterprise avant que Kirk ne prenne le relais ; Pike allait en fait être le capitaine dans l’original Star Trek série des années 60 mais a ensuite été remplacé par le capitaine Kirk. Ironiquement, il y a une scène supprimée de Star Trek : Picard qui mettait en vedette Pike (joué par Anson Mount) chantant un hymne à une société archaïque.

Pill regardera la finale de la saison avec tout le monde le 5 mai, nous disant :

Ce fut un véritable tour de force pour le Dr Jurati cette saison. J’ai hâte de voir la finale et de voir tout se mettre en place.





