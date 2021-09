Stephen King, auteur du personnage terrifiant d’Annie dans Misery

Certaines voix suggèrent de lire leurs livres avant de regarder des films. D’autres considèrent qu’il n’est pas important de suivre cet ordre car les différences ne sont pas très perceptibles. En effet, hors des Etats-Unis, l’approche avec Stephen King passe généralement par le cinéma à travers l’adaptation de ses romans. Et le premier contact avec l’auteur à travers l’écran se fait avec des titres d’horreur.







Aujourd’hui, le débat sur lequel de ses récits est le plus terrifiant est plus large. Pendant un temps, la discussion a porté principalement sur trois de ses œuvres : Carrie, le brillant (La lueur) e Article (Cette). Grâce aux adaptations cinématographiques qui ont été faites de ces textes, Les conversations tournaient autour de la soirée de remise des diplômes délirante où Carrie utilise ses pouvoirs pour tuer les participants, la folie de Jack Torrance de vouloir assassiner sa famille et l’apparence inquiétante de Pennywise sous la douche.

Mais où partons-nous Misère? Eh bien, plutôt à Annie Wilkes, un personnage qui a été joué de façon extraordinaire par Kathy Bates dans la version cinématographique. Cet être mignon et angélique trompeur a également créé un traumatisme. Dès le départ, cela nous a appris à craindre l’ordre des objets dans une maison (en particulier les pingouins en porcelaine), donc toucher à n’importe quel objet était une source de peur. Malheur à la personne qui a déplacé un peu une silhouette parce que le diable est apparu.

Et ce diable était Annie, une femme qui nous a également inculqué l’amour de nos chevilles, en plus d’être terrifiée par les marteaux surdimensionnés. Grâce à elle, plusieurs garçons n’ont pas dormi à cause du cauchemar d’être attachés à un lit, avec des morceaux de bois à côté de leurs pieds et Kathy Bates leur souriant avant de se casser les membres avec un marteau.

Tant d’autres jeunes hommes ont commencé à être pointilleux et douteux avec les femmes qui ont dit qu’ils étaient amoureux d’eux à la possibilité qu’ils soient comme Annie, c’est-à-dire obsédés par une personne. « Fais attention à ce que tu ne deviennes pas comme Kathy Bates », s’exprimait-il comme une blague en référence claire au personnage joué par l’actrice dans le film.







Réalisé par Rob Reiner et avec James Caan (Santino dans Le parrain), le film doit une grande partie de son importance à Kathy Bates, qui incarne une infirmière qui est en fait une tueuse en série avec un fanatisme malsain pour l’écrivain Paul Sheldon, qu’elle kidnappe et torture pour le garder sous son joug, pour ne le partager avec personne.

Loin des forces surnaturelles, des monstres et du sang, Stephen King a permis d’explorer la terreur dans Misère avec quelque chose d’aussi redoutable que l’être humain lui-même, qui dans ce cas est celui d’un ange apparent qui se cache à l’intérieur d’une véritable entité du mal.

SI Pennywise utilise des ballons pour effrayer et Jack Torrance une hache pour déstabiliser le public, Annie Wilkes a besoin d’un maillet industriel pour voler le rêve du spectateur après l’avoir utilisé pour se casser les chevilles. Et cela provoque l’horreur.