Hyundai Kauai Electric 2021. Un nouveau style pour le SUV électrique (encore) compact qui va plus loin

Après avoir rencontré le restylé Hyundai Kauai moteur à combustion – ayant même lancé une nouvelle version de la N Line Hyundai Kauai électrique reçoivent le même traitement.

Et le point culminant va tout à la nouvelle façade, avec un design différent de ses frères à combustion. A noter l’absence de grille avant, avec seulement une prise d’air inférieure. Quelque chose qui s’est déjà produit dans Kauai Electric que nous connaissons, mais cette fois, nous ne voyons même pas de graphisme à sa place – c’est juste une surface lisse.

A noter également deux prises d’air verticales aux extrémités du pare-chocs avant, qui ont pour fonction aérodynamique de réduire les turbulences qui se produisent dans les passages de roues avant.

Succès Depuis son lancement en 2018, Hyundai Kauai Electric a vendu plus de 120000 unités, dont plus de 53000 ont eu lieu sur le continent européen.

Le reste de Kauai hérite des phares et des feux de jour, ainsi que des optiques arrière, plus stylisées que ce que l’on savait. Comme la version N Line, les cadres de passage de roue, ainsi que les pare-chocs, sont de la couleur de la carrosserie.

A l’intérieur, et comme c’est arrivé aujourd’hui, le Hyundai Kauai Electric se distingue par la console centrale au design exclusif par rapport aux autres Kauai. Dans le reste de l’intérieur, on constate les mêmes améliorations que le reste de Kauai, à savoir l’introduction du tableau de bord numérique de 10,25 ″ qui peut être éventuellement accompagné d’un écran tactile de 10,25 ″ pour le nouveau système d’infodivertissement AVN.

Naturellement, vous recevez toute la gamme d’équipements de sécurité que nous avons vu dans d’autres Kauai, y compris le renforcement des assistants de conduite.

C’est toujours l’un des électriques qui va plus loin

Il n’y a rien de nouveau sous le capot. Hyundai Kauai Electric continue de proposer deux batteries, l’une de 39,2 kWh et l’autre de 64 kWh, ce qui lui garantit respectivement 305 km et 484 km d’autonomie. Ce dernier chiffre reste toujours l’un des plus élevés du segment.

Associé à la petite batterie, nous continuons à avoir un moteur électrique de 136 ch, tandis qu’avec la plus grande batterie, nous avons plus de 204 ch, plus substantiels et intéressants, les deux offrant un couple immédiat de 395 Nm. Les 100 km / h arrivent en 7,9 s «rapides» pour la version 204 ch et la vitesse maximale est limitée à 167 km / h – dans les 136 ch, la première valeur monte à 9,9 s et la seconde descend à 155 km / h.

Le nouveau Hyundai Kauai Electric vous permet de charger la batterie de 10% à 80% en 47 minutes dans un chargeur de 100 kW (DC), en 48 minutes dans une batterie de 50 kW (DC), dans le cas des 39,2 kWh et 64 batteries minutes dans le cas de 64 kWh. En courant alternatif, de 10% à 100%, la batterie de 39,2 kWh met six heures pour charger le chargeur de 7,2 kWh à bord, et 9,15 min sur la batterie de 64 kWh.

Quand arrive?

Le Hyundai Kauai rénové avec un moteur à combustion commencera à arriver plus tard cette année, tandis que l’hybride devrait arriver au début de l’année prochaine. Le Hyundai Kauai Electric maintenant révélé devrait prendre un peu plus de temps, peut-être à la fin du premier trimestre 2021 (début du printemps).