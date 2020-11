Écouteurs sans fil de moins de Rs 2000: Redmi SonicBass, Oppo Enco W11 Review Snapshots

Ameya Dalvi24 nov.2020 09:48:38 IST

Voici deux types d’écouteurs sans fil complètement différents de Xiaomi et Oppo. L’un est un tour de cou sans fil, tandis que l’autre est une paire d’écouteurs TWS (true wireless). Qu’est-ce qui est commun entre les deux autres que la connectivité Bluetooth, demandez-vous? Pour commencer, les deux sont extrêmement abordables, ainsi que les options d’entrée de gamme dans ces catégories de leurs marques respectives. Les fabricants ont-ils pris trop de précautions pour réduire leurs prix ou offrent-ils vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel? Découvrons-le.

Critique des écouteurs sans fil Redmi SonicBass

Le Redmi SonicBass est le dernier tour de cou sans fil d’entrée de gamme de la sous-marque Xiaomi. Comme son nom l’indique, l’accent est mis sur la basse. Vous vous attendez à cela dans les écouteurs économiques, mais le problème ici est que l’accent est trop mis sur les basses au détriment d’autres fréquences. Les basses ne sont pas serrées non plus, et le son est surtout puissant. Les médiums manquent de détails et les aigus disparaissent un peu trop tôt, ce qui rend la signature sonore très grave. Ces écouteurs ne prennent en charge que les codecs SBC via Bluetooth. Je ne m’attendais pas à un support aptX ici, mais il n’y a pas non plus d’AAC.

Du côté positif, le tour de cou est assez léger, les bourgeons sont à l’aise dans l’oreille et les embouts en silicone offrent une isolation acoustique passive décente. La qualité de fabrication est un peu trop plastique à mon goût, mais acceptable pour le segment. Je m’attendais probablement à mieux car les Redmi Buds S de la même société qui peuvent être achetés pour seulement Rs 500 de plus avaient une bien meilleure construction. Ces écouteurs sont IPX4 résistants à la sueur et aux éclaboussures, et peuvent être emmenés à la salle de sport, où les basses supplémentaires peuvent être utiles.

Le module de contrôle en ligne vous permet de lire / mettre en pause l’audio, de passer à la piste précédente ou suivante et de répondre / terminer / rejeter les appels, éliminant ainsi le besoin d’aller chercher le téléphone pour faire tout cela. La société revendique une autonomie allant jusqu’à 12 heures sur une charge complète. En réalité, j’ai eu près de 10 heures, ce qui est plutôt correct pour le segment. Il faut environ deux heures pour charger complètement le Redmi SonicBass à l’aide d’un chargeur micro USB standard. Je préfère voir des ports de chargement USB de type C sur tous les smartphones et écouteurs sans fil en 2020, mais étant donné son prix, je vais le laisser glisser. La société aurait dû se soucier de regrouper un câble micro USB dans l’emballage.

La qualité de l’appel ici est inférieure à la moyenne. La personne sur la ligne sonne un peu boum et vous n’êtes pas non plus clairement entendu par l’autre personne. Pour aggraver les choses, le microphone capte beaucoup de bruit de fond à l’extérieur, ce qui rend la conversation loin d’être agréable. La portée sans fil est cependant décente, les écouteurs réussissant à conserver une connexion puissante jusqu’à 8 mètres sans aucune obstruction en vue, et la moitié avec un mur en béton entre les deux.

Les écouteurs sans fil Redmi SonicBass sont au prix de Rs 1 299 avec une garantie d’un an, et se vendent souvent pour leur prix de lancement de Rs 999. Ce produit est loin d’être parfait avec une qualité sonore moyenne, une qualité d’appel inférieure à la moyenne et une construction plasticky. Mais alors, nous parlons d’un tour de cou sans fil à un prix proche de Rs 1000, et certaines de ses lacunes peuvent être négligées. N’achetez ceci que si vous avez un budget très serré et profitez d’un son riche en basses. Sinon, vous avez de bien meilleures alternatives sous la forme d’Infinity (JBL) Glide 120 / N120 et de pTron Zap qui offrent une bien meilleure qualité sonore à un prix similaire, ce dernier offrant également deux fois la durée de vie de la batterie. Alternativement, vous pouvez acheter les Redmi Buds S (TWS) pour seulement Rs 500 de plus; ils sonnent beaucoup mieux que le Redmi SonicBass.

Avantages:

Léger et agréable à porter

Autonomie de la batterie décente

IPX4 résistant à la transpiration

Le boîtier de contrôle en ligne vous permet d’accéder à toutes les fonctions de lecture

Appairage simple et rapide

Les inconvénients:

Qualité audio moyenne

Des basses excessives dominent les autres fréquences

Construction en plastique

Mauvaise qualité d’appel

Port de chargement micro USB; câble de charge non fourni

Évaluation: 3.3 / 5

Prix: 999 à 1299 Rs

Critique des écouteurs Oppo Enco W11 TWS

J’ai été assez étonné quand j’ai regardé la fiche technique des écouteurs Oppo Enco W11 TWS compte tenu de leur prix inférieur à 2k. Il se vantait de commandes tactiles, de classification IP55, de 20 heures d’autonomie de la batterie, de la prise en charge des codecs AAC et plus encore. Je n’avais pas d’autre choix que d’explorer davantage. Ce sont de véritables écouteurs sans fil bien construits avec des pilotes dynamiques de 8 mm et des embouts en silicone qui offrent une isolation acoustique passive décente. Ils pèsent moins de 5 grammes chacun et s’adaptent parfaitement à l’oreille. Ces écouteurs Bluetooth 5.0 sont faciles à coupler et il n’y avait aucun problème avec la portée sans fil qui était proche de 10 mètres avec une ligne de vue dégagée et de 6 mètres avec un mur en béton entre les deux.

Vous obtenez ici des commandes tactiles, que vous voyez rarement sur les écouteurs dans ce budget. Ce qui est encore mieux, c’est qu’ils sont assez réactifs et fonctionnent bien. Un simple clic sur l’un ou l’autre des boutons vous permet de lire / mettre en pause l’audio, un double-tap sur le bouton gauche ou droit vous permet de passer respectivement à la piste précédente ou suivante. Appuyer deux fois vous permet également de répondre ou de mettre fin aux appels. Un appui long vous permet de diminuer ou d’augmenter le volume, tandis que le triple appui fait apparaître l’assistant vocal. Alors que la plupart des commandes fonctionnent comme prévu, vous finissez accidentellement par interrompre l’audio lorsque vous essayez de régler les écouteurs. C’est la raison pour laquelle de nombreux écouteurs TWS tactiles n’attribuent aucune fonction au toucher unique.

La qualité sonore de ces boutons Oppo est assez bonne pour le segment, avec des détails étonnamment bons dans le son. La signature sonore est légèrement plus brillante. Les médiums sont assez détaillés avec des voix claires et une séparation des instruments décente. Les bas sont serrés mais percutants, et pas indûment augmentés; certains peuvent trouver les basses insuffisantes, mais c’est principalement à cause des aigus prononcés. Les aigus peuvent devenir un peu trop aigus pour le confort sur certaines pistes, et s’installer un peu plus tôt que d’habitude. La scène sonore et l’imagerie sont acceptables pour le segment, de même que la sortie sonore globale. Comme je l’ai mentionné plus tôt, vous bénéficiez d’un support pour les codecs AAC.

Oppo revendique une autonomie de 20 heures avec le boîtier de charge, et le chiffre réel n’était pas trop éloigné de cela. La batterie dure environ 4,5 heures de lecture audio pour les écouteurs, et l’étui de charge compact parvient à les charger trois fois plus. Ainsi, vous obtenez une batterie de secours globale d’environ 18 heures, ce qui est plus qu’acceptable pour ce budget. Une autre bonne partie étant, le boîtier dispose d’un port USB de type C et le câble nécessaire est fourni. Il faut entre 90 minutes et deux heures pour le charger complètement, selon le chargeur que vous utilisez.

Les Oppo Enco W11 sont assez décents en ce qui concerne la qualité des appels, les deux parties étant entendues haut et fort à l’intérieur. À l’extérieur, un peu de bruit ambiant s’infiltre, mais vous êtes toujours audible et la conversation n’est pas affectée de manière importante. Ils s’adaptent bien à l’oreille et ne ressortent généralement pas pendant un jogging ou une séance d’entraînement. Les têtes sont également classées IP55 à la poussière et à l’eau, vous n’avez donc pas à vous soucier de la sueur qui les endommage, ni même d’une légère bruine. Encore une fois, c’est formidable de voir une cote IP55 dans ce budget où IPX4 est un luxe.

L’Oppo Enco W11 a été lancé pour Rs 2499, mais se vend maintenant pour une teinte inférieure à Rs 2000 avec une garantie d’un an. Pour ce prix, vous obtenez une paire TWS avec une bonne qualité sonore, une bonne autonomie de la batterie et un ensemble de fonctionnalités impressionnant difficile à trouver dans ce segment. Bien qu’elle ait beaucoup à offrir et qu’elle soit presque imbattable à ce prix, cette paire n’est pas pour ceux qui aiment les basses percutantes. Si vous faites partie de ceux-ci, vous devrez augmenter votre budget d’au moins 1K pour mettre la main sur le OnePlus Buds Z (TWS) ou opter pour un tour de cou sans fil comme le OnePlus Bullets Wireless Z pour 2K. Pour le reste, Oppo Enco W11 offre un excellent rapport qualité-prix à Rs 1.999.

Avantages:

Excellent rapport qualité / prix

Bonne construction, ajustement confortable

Qualité sonore impressionnante pour le segment; prise en charge des codecs AAC

Bonne batterie de secours et port de charge USB de type C

Résistance à la poussière et à l’eau classée IP55

Commandes tactiles réactives avec accès à toutes les fonctions de lecture

Qualité d’appel décente

Les inconvénients:

Les aigus ont tendance à devenir un peu trop nets sur certaines pistes

Certains peuvent trouver la basse un peu inadéquate

Sujette aux gestes de contrôle tactile accidentels

Évaluation: 4/5

Prix: 1 999 Rs

.

