La règle de l’iPhone d’Apple a-t-elle déjà gâché le Falcon et le méchant du soldat de l’hiver?

Un méchant dans Le faucon et le soldat de l’hiver peut avoir été révélée accidentellement. De toutes choses, cela a à voir avec un iPhone d’Apple. Plus précisément, un personnage qui, pour des raisons que nous reviendrons dans une minute, n’utilise de manière suspecte aucun produit Apple. De plus, en utilisant certaines spéculations, cela peut fournir un indice sur l’identité du mystérieux Power Broker.

Attention: ce message peut contenir spoilers pour Le faucon et le soldat de l’hiver. Procéder avec prudence. Pour commencer, nous devons passer en revue l’importance des iPhones dans les films et les émissions de télévision. Star Wars: Les derniers Jedi et Couteaux sortis Le réalisateur Rian Johnson a révélé dans une interview avec Vanity Fair l’année dernière qu’Apple ne laissera pas les méchants utiliser les produits Apple. Voici ce que le cinéaste avait à dire à ce sujet à l’époque.

« Apple, ils vous permettent d’utiliser des iPhones dans les films, mais, et c’est très important, si vous regardez un film mystérieux, les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhone devant la caméra. Chaque cinéaste qui a un méchant dans son film est censé être un secret veut me tuer maintenant. «

Cela nous amène à l’éventuel spoiler. Une vidéo TikTok publiée par l’utilisateur 3noracha a commencé à faire le tour récemment. Dans l’épisode 3 de la série Disney +, nous retrouvons Sharon Carter d’Emily VanCamp, qui est maintenant une fugitive travaillant à Madripoor. Comme le souligne la vidéo, le choix de l’appareil cellulaire par Carter est remarquable. Voici ce qu’elle a à dire à ce sujet.

«En regardant The Falcon and the Winter Soldier, j’ai vu que Sam utilisait une Apple et que Torres utilisait une Apple. Donc, ils sont bons. Je n’ai pas encore vu Bucky utiliser un téléphone, donc nous ne savons pas. Mais puis, aujourd’hui, en revoyant l’épisode 3, j’ai vu ça … «

La vidéo passe ensuite à un bref extrait de l’émission qui révèle que Sharon Carter n’utilise pas d’iPhone. Donc, si la règle de Rian Johnson est correcte, cela semble suggérer que Carter est en fait un méchant et non plus du côté des gentils. Compte tenu de ce que nous avons appris sur le personnage et de ce qu’elle a vécu à la suite de Guerre civile, ne plus être autorisé à entrer aux États-Unis et être qualifié de criminel, cela pourrait avoir du sens. Pour aller plus loin, on pourrait théoriser que Sharon Carter est le Power Broker dont nous avons tant entendu parler.

Mis à part la situation de l’iPhone, Sharon Carter s’est affirmée comme une personne connectée au monde criminel de Madripoor. Cela fait d’elle une candidate possible pour être le Power Broker. Et cela créerait une tournure inattendue, étant donné que Carter a été du côté du bien depuis que nous l’avons rencontrée pour la première fois en Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. Nous le saurons assez tôt. Le faucon et le soldat de l’hiver revient avec un nouvel épisode sur Disney + ce vendredi. Vous pouvez visionner la vidéo originale sur TikTok de 3noracha.

