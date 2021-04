«World of Tanks» rend hommage au 60e anniversaire du vol spatial historique de Youri Gagarine avec «To the Stars! un événement

Les batailles de chars et l’histoire se heurteront ce mois-ci alors que les créateurs du jeu gratuit « World of Tanks » honorent l’héritage du célèbre cosmonaute Youri Gagarine pour le 60e anniversaire de son lancement historique dans l’espace.

Le lancement historique de Gagarine sur Vostok 1 le 12 avril 1961 a lancé l’ère des vols spatiaux habités qui se poursuit encore aujourd’hui. Pour fêter ça, Wargaming, développeur de « World of Tanks », a lancé son programme « To The Stars! » événement, qui recrute Gagarine dans le jeu avec des goodies sur le thème de Vostok 1 pour les joueurs. L’événement a été lancé mercredi 7 avril et se déroule jusqu’au 19 avril.

« To the Stars! » Est un événement en jeu à deux volets qui permettra aux joueurs d’acquérir des Star Points. En acquérant cette forme spéciale de monnaie du jeu par le biais de missions quotidiennes, ils obtiendront eux-mêmes d’excellentes récompenses, comme un style 2D unique basé sur sur Vostok 1 et l’homme lui-même, Yuri Gagarine, ainsi que quelques autres objets de valeur, « lit une description de l’événement. » Gagarine sera un commandant en jeu, vêtu de sa combinaison de vol orange emblématique, qui représentera la nation de l’URSS. «

Les créateurs de « World of Tanks » ont travaillé avec la fille de Gagarine, Galina Gagarina, pour lancer un site Web commémoratif pour le 60e anniversaire de Vostok 1. Vous pouvez voir le site Web « To The Stars! ici , où les joueurs peuvent également suivre leur progression dans l’événement.

«Youri Gagarine a prouvé que les humains peuvent vivre et opérer dans l’espace. Son vol a encouragé et a donné de l’espoir à tous ceux qui en rêvaient! « Je suis heureux de savoir que, grâce à l’audience de millions de personnes de World of Tanks, le souvenir de la première incursion de l’humanité dans l’espace sera préservé pour les années à venir! »

L’équipe Wargaming / MS-1 derrière le jeu de chars mobiles « World of Tanks Blitz »a également marqué récemment le vol historique de Gagarine en lançant un modèle de char dans la stratosphère.

Le développeur a envoyé une maquette à l’échelle 1:32 d’un Cromwell B modifié de rang VI, un char britannique utilisé pendant les opérations alliées de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1940. Une bobine de point culminant sur YouTube montre le réservoir planant d’abord au-dessus d’une plaine enneigée, avant que vous puissiez apercevoir la courbure de la Terre ci-dessous.

Le lancement de 15 miles (24 kilomètres) de haut a été effectué pour annoncer une nouvelle « saveur cosmique » à venir dans le jeu en avril, y compris un Battle Pass – appelé Operation Red Planet – qui met en vedette ce modèle de char. La passe de combat comprend plusieurs événements allant jusqu’à et dans certains cas, jusqu’à l’anniversaire du 12 avril du tout premier vol spatial de Gagarine.

Pour les deux prochaines semaines, le jeu promet une « pluie d’activités cosmiques », selon un communiqué de presse. Ils incluent:

Le grand retour du « Mode Force de gravité « entre le 12 et le 18 avril, y compris une nouvelle capacité qui » permet aux chars de sauter et d’opérer dans les airs « , selon le communiqué de presse. L’année dernière, en avril, le jeu de combat a transformé la mer de la tranquillité – le célèbre site d’atterrissage d’Apollo 11 en 1969 – ce mod de jeu à durée limitée. Il permet aux joueurs de jouer avec la physique et de voir comment les combats de chars peuvent vous envoyer voler à travers la surface lunaire .

Un « événement Sheridan Rocket » entre le 9 et le 16 avril, permettant aux joueurs d'obtenir un char de missiles Sheridan en effectuant certaines activités, non encore divulguées dans le communiqué de presse.

« Le mois d’avril est un mois » cosmique « traditionnel dans World of Tanks Blitz, lorsque nous encourageons nos joueurs à sortir des limites terrestres et à se livrer à une expérience vraiment hors du commun », Natallia Pershyts, directrice des produits éditoriaux de World de Tanks Blitz, a déclaré dans un communiqué. « Cette fois, nous leur proposons un ensemble d’activités spéciales pour que chacun puisse trouver quelque chose à son goût. »

« World of Tanks Blitz » est un jeu en ligne massivement multijoueur (MMO) gratuit disponible sur iOS, macOS, Android, Windows 10, Steam et Nintendo Switch.

