La maison d’animation de l’âge de glace Blue Sky Studios est fermée par Disney

Blue Sky Studios, le studio d’animation appartenant à Disney derrière le Âge de glace films et de nombreux autres favoris animés, seront bientôt fermés. Anciennement détenue par 20th Century Studios, Blue Sky a été acquise par Disney en 2019 avec tous les actifs de Fox. Maintenant, il a été annoncé que la course du studio prendrait officiellement fin avec son dernier jour d’exploitation en avril, en grande partie en raison des revers financiers causés par la pandémie.

« Compte tenu des réalités économiques actuelles, après mûre réflexion et évaluation, nous avons pris la décision difficile de fermer les opérations de tournage à Blue Sky Studios », a déclaré un représentant du studio à Deadline.

Environ 450 employés de Blue Sky Studios seront touchés par la fermeture de l’entreprise. Disney travaillerait avec les employés pour explorer les postes vacants dans d’autres studios appartenant à Disney. La bibliothèque et la propriété intellectuelle de Blue Sky resteront également sous le contrôle de Disney, car aucun autre grand studio ne prévoit d’acquérir les employés et les opérations de Blue Sky. Les co-présidents Rob Baird et Andrew Millstein devraient tous deux quitter le pays à la suite de la nouvelle.

Avec le pliage de Blue Sky Studios, la production de leur prochain grand film, Nimona, a été mis sur les tablettes indéfiniment. Le film d’animation aurait suivi un jeune métamorphe nommé Nimona qui fait équipe avec le savant fou Lord Ballister Blackheart pour exposer le dirigeant du royaume. Mettant en vedette Amanda Rabinowitz et réalisé par Patrick Osborne, le film devait encore durer dix mois de production avec une première le 14 janvier 2022.

Le dernier grand film de Blue Sky était Spies in Disguise, sorti en 2019. Réalisé par Troy Quane et Nick Bruno, le film mettait en vedette les talents vocaux d’acteurs populaires tels que Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, Reba McEntire, Ben Mendelsohn et Karen Gillan. Le film s’est plutôt bien comporté auprès des critiques, bien qu’il soit bien en deçà des attentes au box-office, mettant le kibosh sur les plans du studio pour que le film donne naissance à une nouvelle franchise.

L’une des premières œuvres du studio, le court métrage lapin, a remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’animation. Au début, Blue Sky a également fourni des effets spéciaux pour des films comme Appartement de Joe, Résurrection extraterrestre, Chasse souris, Club de combat, et Star Trek: Insurrection. En 2002, le studio a éclaté en grand avec la sortie de leur premier long métrage, Âge de glace, ce qui engendrerait plusieurs suites très rentables à suivre dans les années à venir. Le dernier versement, L’Âge de Glace: Cours Collison, a rapporté 408 millions de dollars au box-office en 2016.

Blue Sky Studios est également connu comme le studio derrière d’autres fonctionnalités animées à gros budget comme Des robots, Horton du Dr Seuss entend un Who!, Rio 1 et 2, Épique, Le film Peanuts, et Ferdinand. En 2018, Ferdinand a donné au studio sa dernière nomination aux Oscars quand il a été nominé pour le meilleur film d’animation aux Oscars.

En décembre, il a été annoncé que Disney faisait un Âge de glace film dérivé suivant le personnage de belette, Buck. Appelé L’âge de glace: les aventures de Buck Wild, le film devait sortir début 2022 avec Simon Pegg dans le rôle de la voix de Buck. On ne sait pas encore si la fermeture de Blue Sky Studios affectera également le Âge de glace spin-off comme il l’a Nimona. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

