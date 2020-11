L’annonce du prédator de Disney était censée être une grosse surprise, déclare le réalisateur déçu

Certaines excuses peuvent être de mise, car 10, allée Cloverfield le réalisateur Dan Trachtenberg a maintenant révélé que son implication dans Redémarrage du prédateur de Disney était censé être une surprise. La nouvelle de Trachtenberg à la tête d’une cinquième suite de la franchise de science-fiction d’action a éclaté il y a quelques jours, et le cinéaste a maintenant répondu avec une certaine déception, comme il l’avait prévu pour son Prédateur film pour être un secret.

“C’était censé être une surprise. Je travaille là-dessus depuis presque 4 ans maintenant. Je suis très triste que ce que nous avions en réserve pour découvrir comment vous pourriez découvrir ce film ne se produira plus. C’est une déception. Mais aussi … YAY!”

Donc, une fois de plus, Internet est le fêtard. Tandis que Dan Trachtenberg ne révèle pas son plan, il est probable que son point de vue Prédateur aurait abordé la stratégie marketing d’une manière similaire à celle de Cloverfield et gardez les choses mystérieuses. Peut-être que Trachtenberg avait même prévu de publier un jour une bande-annonce pour un film qui n’avait apparemment aucun lien avec le guerrier de l’espace emblématique avant de révéler quelque part dans les images que le Prédateur était revenu, conduisant à des acclamations exaltées et des larmes de joie partout. Malheureusement, nous ne le saurons jamais.

L’avenir de la franchise Predator est en évolution depuis que les droits des films de monstres de science-fiction populaires ont récemment été acquis par The Walt Disney Company dans le cadre de leur acquisition de 20th Century Fox. Bien, Prédateur est maintenant prêt à revenir sous la bannière de House of Mouse avec Dan Trachtenberg à bord pour diriger le cinquième volet.

Le dernier que nous avons vu Prédateur était chez Shane Black Le prédateur, qui a fait ses débuts en 2018 à un mauling critique. Avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Thomas Jane, Alfie Allen et Sterling K.Brown, The Predator se concentre sur Quinn McKenna, un tireur d’élite de l’armée, qui, avec un groupe de fugitifs et un scientifique, entreprend de tuer le Prédateur et de sauver Rory, son fils, qui a été enlevé car son autisme reflète les progrès de l’évolution humaine.

La suite actuellement sans titre de Trachtenberg s’éloignerait de Le prédateur, qui s’est terminée avec le développement par le gouvernement américain de la technologie Predator killer pour lutter contre les vilains envahisseurs et qui servira probablement plutôt de redémarrage de la franchise maintenant qu’elle est entre les mains de Disney.

La première Prédateur, sorti en 1987, met en vedette Arnold Schwarzenegger au sommet de son film d’action et reste l’un des meilleurs films à avoir jamais joué la légende hollywoodienne, ainsi que l’un des meilleurs films d’action de science-fiction jamais réalisés. Débordant de testostérone, le film est sans cesse cité et a donné naissance à l’un des monstres de science-fiction les plus emblématiques de tous les temps. La franchise a depuis engendré plusieurs suites, notamment Prédateur 2 avec Danny Glover en 1990, qui a vu le chasseur extraterrestre entrer dans la jungle de béton de Los Angeles, Prédateurs en 2010, qui a entièrement quitté la Terre pour suivre un ensemble de personnages qui ont été placés sur une planète qui sert de réserve de jeu pour deux tribus en guerre de Predators, et deux films de la série dérivée croisée Alien vs Predator.

Bien que la surprise ait pu être gâchée, l’implication de Trachtenberg avec Prédateur reste extrêmement excitant. Cela nous vient de Compte Twitter officiel de Dan Trachtenberg.

