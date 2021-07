La vraie histoire de Pippin, le célèbre chien de sortie

Quelqu’un se souvient du programme de la BBC Viens dehors avec tante Mabel, son avion à pois et Pippin le chien ? Si vous ne le faites pas, vous manquez quelque chose.

Chaque programme montrait le couple voyageant pour découvrir quelque chose de différent : d’où vient le pain, le recyclage des ordures et la pluie. C’était fascinant, pour le dire légèrement.

Pippin était le compagnon canin de tante Mabel dans la série . C’était une race mixte – moitié Terrier tibétain et moitié Bearded Collie – et venait d’une famille plutôt talentueuse.

C’est parce qu’elle était un chien assez vieux, donc elle effectuait les mouvements les plus lents et les plus complexes tandis que son petit-fils biologique, M. Higgins, prenait tout le travail physiquement exigeant.