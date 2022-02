Elle a dépassé Netflix : la plateforme qui a annulé 3 séries en une semaine seulement

Diffusion

A l’ère du streaming, aucune fiction n’est épargnée. Peu importe si vous réussissez chasseur d’espritaucune production n’est garantie de survivre éternellement.

©IMDBMindhunter a été diffusé pour la dernière fois en 2019.

Netflix C’est l’une des plateformes qui génère le plus de contenu. Étant donné que le marché était divisé et que le N devait sortir et concurrencer des studios géants comme HBO, Images de Warner Bros. Oui Disney, la nécessité d’investir et de générer des productions a été renforcée. Mais la société créée par Roseau Hastings Il s’est toujours caractérisé par le pari sur des séries et des films originaux qui leur garantissent non seulement une variété de titres mais aussi un catalogue dans lequel leurs titres ne manquent jamais.

À partir de Château de cartes Oui choses étranges comme les principaux référents du boom de Netflix, toutes sortes de fictions ont été produites et avec cela sont venues les annulations massives. Nommez simplement un chasseur d’esprit de susciter l’indignation des fans qui ne comprennent toujours pas pourquoi cette série ne revient pas. quand quelqu’un penserait ensuite est l’une des plateformes qui annule le plus de productions, cette semaine elle a été dépassée par Afficher l’heure qui a abaissé le store à trois séries.

Rouille américaine

Jeff Daniels a dirigé cette série qui a adapté le roman homonyme de Philippe Meyer dans lequel un meurtre a déstabilisé la tranquillité d’une ville. Le principal suspect était le fils de la femme dont le chef de la police (Daniels) était amoureux, et cela est devenu un gros problème. La confirmation que la série a été annulée a eu lieu le 25 janvier et a eu de très mauvaises critiques, avec seulement 27% d’approbation en Tomates pourries.

Lundi noir

Protagonisée par Don Cheadle, avait été diffusé pendant trois saisons et a été annulé le 27 janvier. L’histoire s’est concentrée sur différents opérateurs boursiers qui ont travaillé pendant l’un des moments les plus complexes de l’économie, vers la fin des années 1980. cheadler Il a même reçu deux nominations pour les prix emmy pour son travail sur la série, qui a un taux d’approbation de 69% sur Tomates pourries.

Travail en cours

La série créée par Abby McEnany et Tim Mason a un taux d’approbation de 100 % Tomates pourriesc’est donc l’une des grosses surprises parmi les annulations de Afficher l’heure. La nouvelle a été confirmée par Lilly Wachowskil’un des producteurs, qui a déclaré qu’en novembre, ils avaient été informés qu’après deux saisons, ils ne continueraient pas la série.

