La représentation d’Ahsoka Tano par Rosario Dawson a renforcé la confiance de Dave Filoni pour la série Ahsoka

Rosario Dawsonla représentation d’Ahsoka Tano dans Le Mandalorien a considérablement impacté David Filoniconfiance dans le développement de l’histoire du personnage. Filoni a participé à la formation du personnage d’Ahsoka depuis son introduction dans La guerre des clones série animée. Dans une interview avec Screen Rant, il a expliqué comment la performance de Dawson lui avait donné l’assurance dont il avait besoin pour créer le prochain Ahsoka série. Filoni a reconnu que le choix du bon acteur pour jouer Ahsoka était crucial pour le succès de la série. Après de multiples discussions, il a estimé que Dawson était le meilleur choix pour incarner le personnage.

« La plus grande question est: » Qui va incarner ce personnage? « Ce n’est pas rien. En fait, c’est probablement la chose la plus importante. Et heureusement, à travers différentes discussions, Rosario s’est vraiment hissée au sommet. Quand je l’ai rencontrée , J’étais comme, « Il n’y a aucun doute pour moi qu’elle va être cette personne. » Et c’est une chose fascinante quand vous marchez sur le plateau, parce qu’elle est là si tôt. Quand je me présente, elle est déjà Ahsoka. Je suis dans le village, et je parle à Ahsoka, puis nous allons sur le plateau, et nous sommes dans la galaxie Star Wars. Et puis nous repartons, mais c’est Ahsoka. Parce qu’au moment où je pars, elle descend encore . »

Malgré les inquiétudes initiales concernant l’apport Ahsoka au live-action, Dave Filoni a appris à faire confiance à la capacité de Rosario Dawson à incarner le personnage. Il décrit comment il s’attendait à ce que la transition de l’animation à l’action réelle soit un grand défi et anticipait la nécessité d’aider Dawson à donner vie à Ahsoka. Cependant, après avoir dirigé Dawson dans Le Mandalorien épisode « The Jedi », il s’est rendu compte qu’elle avait le personnage entièrement sous contrôle.

« C’est une chose très bizarre, mais vous apprenez à croire que cette personne va prendre et incarner cela, et elle le fait vraiment. Ce qui était drôle, c’est que de toutes les complications que je pensais qu’il y aurait pour amener Ahsoka à l’action réelle, Je me suis dit : « Ça va être un gros challenge. Je dois vraiment aider Rosario. » Et puis je commence à la diriger dans l’épisode « Les Jedi » [in] Le Mandalorien, et je me dis, « D’accord, elle a ça. Maintenant, je peux m’inquiéter de toutes ces autres choses, et je peux me concentrer sur tout ça, parce que ça va être bien. » Et je viens de ressentir cela. Cela m’a vraiment fait confiance pour faire la série. Qui sait où ça va maintenant ? »





Rosario Dawson occupe le devant de la scène dans la bande-annonce d’Ahsoka

Disney+

La première bande-annonce du très attendu Ahsoka La série a été récemment révélée lors de Star Wars Celebration 2023. La série suivra le personnage d’Ahsoka Tano dans sa mission de trouver le grand amiral Thrawn, un personnage méchant de l’univers élargi de Star Wars. La bande-annonce laisse entendre que la série se concentrera sur le mystère entourant la disparition du Jedi, Ezra Bridger, alors qu’Ahsoka espère que trouver Thrawn la conduira à Bridger.

La bande-annonce donne aux fans un aperçu de plusieurs personnages majeurs, dont Mary Elizabeth Winstead dans Hera Syndulla, Natasha Liu Bordizzo dans Sabine et Genevieve O’Reilly dans Mon Mothma. Cependant, c’est l’apparition de Thrawn qui enthousiasme les fans, car le personnage est l’un des méchants les plus aimés de l’univers Star Wars. Thrawn a été introduit pour la première fois dans l’univers étendu de Star Wars et a ensuite été réintroduit dans le canon à travers la série animée Star Wars Rebels. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Les détails sur l’intrigue de la série sont gardés secrets, mais d’après la bande-annonce, cela promet d’être un ajout passionnant au canon de Star Wars. Ahsoka devrait sortir sur Disney + en août 2023.