Apprenez à connaître certaines des femmes présentées dans le nouveau programme de musique EQUAL de Spotify – Spotify

En mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, Spotify a dévoilé notre nouveau Moyeu EQUAL—Notre engagement le plus récent à promouvoir l’équité pour les femmes dans la musique à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin dans cette promesse avec le lancement de notre Programme de musique mondial EQUAL.

Selon le USC Annenberg étude financée par Spotify sur la représentation des femmes dans l’industrie de la musique, seulement un artiste sur cinq sur les charts est des femmes. Pourtant, nous savons à quel point les femmes artistes ont une influence intégrale sur Spotify et l’industrie de la musique en général. Pour commencer à remédier à cette disparité, nous devons amplifier le travail des femmes créatrices en étendant nos ressources et en générant plus d’opportunités pour ces artistes, ce que nous faisons en créant une expérience globale, cohérente et de marque avec le programme EQUAL Global Music. Nous voulons faire notre part: nous savons que lorsque nous donnons plus de pouvoir aux créateurs, plus de gens écoutent – et que la musique façonne l’avenir. Donc, nous montons le volume.

Cherchez 35 Listes de lecture locales EQUAL couvrant des artistes de plus de 50 pays – du Japon à l’Argentine, de la Malaisie au Royaume-Uni – ainsi que notre produit phare «best-of» Liste de lecture globale EQUAL contenant musique d’artistes EQUAL du monde entier. Chaque mois, un artiste figurera sur la couverture de sa liste de lecture locale respective, en plus de recevoir une promotion organique et sur plateforme essentielle dans son pays d’origine et au-delà.

Nous sommes également ravis de dévoiler notre Liste de lecture créée par les femmes pour lancer au sein du hub EQUAL, une offre unique en son genre avec 40 chansons écrites, produites et interprétées à 100% exclusivement par des femmes auteurs-compositeurs, productrices et artistes du monde entier. Nous relançons également notre Annuaire EQUAL (anciennement EQL Directory). Ce partenariat avec SoundGirls permet aux femmes de toutes les expériences et aux créateurs non conformes au genre de créer un profil et de revendiquer leur place dans la communauté des femmes qui changent le jeu dans l’audio. Enfin, nous créons un Conseil EQUAL, ou un réseau d’organisations unissant leurs forces à Spotify pour responsabiliserr les femmes dans le monde. Ces organisations comprennent She’s the Music (États-Unis), Girls Rock Australia Network (Australie), She Said So (Italie), MEWEM Europa (Europe), Girls Connected (Canada), Music Women (Allemagne) et Girls Rock Camp (Brésil) .

Vous avez hâte de cliquer sur « jouer »? Nous avons demandé à certains de nos éditeurs de playlist EQUAL de nous parler de certains des artistes inauguraux d’EQUAL et pourquoi ils sont si enthousiastes de les mettre en lumière ainsi que leur travail.

Zoe Wees – Allemagne

«Nous pensons que beaucoup peuvent s’identifier à Zoe et à sa chanson ‘Girls Like Us’, qui parle du sentiment d’insécurité et de ne pas s’intégrer. Mais par-dessus tout, c’est un hymne stimulant et donc un excellent choix pour notre lancement EQUAL. À 18 ans, Zoe Wees a non seulement prouvé qu’elle était une auteure-compositrice très honnête et émouvante, mais elle a aussi une voix puissante et séduit les fans, bien au-delà de l’Allemagne.

Saweetie – NOUS

«La propre musique de Saweetie, ainsi que ses collaborations avec Ariana Grande, Bebe Rexha, et Gwen Stefani au cours des derniers mois, a clairement indiqué qu’elle était une force dynamique et polyvalente avec laquelle il fallait compter. Elle représente une nouvelle classe de femmes artistes en plein essor qui contribuent à bâtir l’équité dans l’industrie, et sa domination en tant que femme dans son genre témoigne de notre hypothèse avec l’émission EQUAL selon laquelle tous les types d’auditeurs veulent écouter les femmes.

Griff – ROYAUME-UNI

« Ce qui fait de Griff une artiste que tout le monde devrait entendre, c’est sa capacité unique et illimitée à créer son propre monde à travers sa musique de chanteuse, auteur-compositeur, productrice, directrice artistique et créatrice de mode, ainsi que sa voix brute et intemporelle qui capture les émotions. de sa génération.

Natalia Lafourcade – Mexique

«Natalia Lafourcade est devenue l’une des plus grandes représentantes de la musique latine. Au cours des cinq dernières années de sa carrière, Natalia s’est attachée à honorer la musique folklorique latino-américaine, à magnifier nos racines et à l’emmener là où elle n’a jamais été. Écouter Natalia est une expérience sublime: en plus d’être une compositrice exceptionnelle, elle est aussi une grande interprète – une voix imprégnée de romantisme et de nostalgie qui chante des histoires d’amour pour secouer et émouvoir notre âme.

DUDA BEAT – Brésil

«DUDA BEAT est une artiste féminine forte qui n’a pas peur de créer son propre espace et son original. Elle apporte cette sonorité et cette esthétique à tendance pop, sophistiquée et très brésilienne qui excitent et interpellent ses auditeurs. Sa musique est une expression parfaite du Brésil contemporain: très connectée à ses racines, sa culture et ses origines tout en étant en même temps très en contact avec les tendances modernes et en se poussant constamment dans de nouvelles directions.

Nenny – Le Portugal

« Le Portugal est un petit marché, donc EQUAL est une excellente vitrine pour ses artistes féminines, et Nenny a le potentiel de se mondialiser. Elle est un bon exemple de la marque que les Afrodescendants portugais laissent dans la musique d’aujourd’hui, et une chanteuse-rappeuse avec une crédibilité de rue dans le monde dominé par les hommes du hip-hop portugais. Nenny semble être un Afroportugais Rihanna montrant une personnalité forte et unique à travers ses paroles (affirmée d’elle-même, fière de son héritage et aussi socialement consciente) et un grand flair dans son chant.

BOWKYLION – Thaïlande

«Bowkylion est un artiste né; elle écrit toute sa propre musique et la produit également. Ses chansons pop emblématiques et ses paroles significatives prouvent que la musique est universelle. Bowkylion est une artiste que tout le monde devrait entendre car elle était l’artiste féminine la plus écoutée de Spotify Thailand 2020, devançant de nombreux grands artistes internationaux et locaux, et c’est une excellente occasion de la présenter au reste du monde.

CHAI – Japon

«Soyez le changement que vous voulez voir! est le message derrière cette chanson de CHAI, que nous pensions parfaitement adaptée au programme EQUAL. Leur néo-kawaii [new cute] les chansons, ainsi que les messages positifs globaux qu’elles véhiculent tout au long de leur musique, sont les principales raisons pour lesquelles elles devraient être entendues par tout le monde. »

Gyakie – Ghana

«Dans un pays où il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour les femmes musiciens, Gyakie brave les probabilités et change le statu quo, battant des palmarès à la fois localement et mondialement que même ses homologues masculins n’ont pas atteints. Son mélange unique de highlife ghanéen traditionnel avec Afropop et R&B, associé à des paroles simples mais relatables, fait de Gyakie une artiste passionnante dont tomber amoureux.

Tkay Maidza – Australie

«Tkay est l’un des artistes les plus passionnants et les plus dynamiques d’Australie ces dernières années et est un excellent exemple d’artiste qui repousse les limites de la musique et se forge sa propre voie. La musique de Tkay est pleine d’individualisme, de confiance, de créativité, d’honnêteté et d’autonomisation – autant de qualités que nous voulons encourager et célébrer à travers EQUAL en Australie. Tkay nous surprend constamment par la façon dont elle fusionne des éléments de hip-hop, de R&B, d’indie, d’électronique, de pop et de tout ce qui se trouve entre et au-delà dans sa musique. Sa voix puissante est un guide à travers des morceaux colorés qui à la fois émouvoir et défier les auditeurs.

Wendy – Corée du Sud

«Avec la sortie de son récent EP solo, Wendy se révèle être une artiste coréenne forte avec son talent qui résonne dans le monde entier. En tant que l’un des artistes les plus influents de K-Pop, la voix de Wendy est puissante mais guérissante, forte mais sophistiquée. Les auditeurs et les fans vont non seulement entendre, mais aussi ressentir son sens de l’empathie, de la chaleur et de la gratitude à travers sa voix et ses œuvres. Grâce à EQUAL, nous espérons que davantage d’auditeurs du monde entier pourront découvrir Wendy et ressentir vraiment la chaleur qu’elle dégage.

Retrouvez tous ces artistes incroyables et bien plus sur la liste de lecture mondiale EQUAL.