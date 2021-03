L’ancienne star de Harry Potter exprime ses frustrations en ne se souvenant que de Neville Londubat

Au cours de huit films, Matthew Lewis s’est fait aimer du public du monde entier dans le rôle de Neville Londubat, maladroit, anxieux et étonnamment héroïque. Maintenant, Lewis est un acteur adulte, avec un CV en constante augmentation de rôles de personnages dans une variété de médias. Dans une récente interview, l’acteur a admis qu’il peut être frustrant d’être constamment connu comme « ce gars de Harry Potter« .

«Je suis encore un peu frustré parfois quand les gens disent: ‘Oh, il est’ – par exemple, je fais cette émission à la minute; c’est sur PBS, et comme beaucoup de titres le sont, ‘ Il n’est plus Neville Londubat. C’est comme: «Je ne suis pas comme ça depuis 10 ans». Et j’ai fait des choses qui ont été tellement différentes. «

La malédiction du typage est celle que la plupart des enfants acteurs qui faisaient partie de films populaires doivent supporter. Le casting de Harry Potter ne fait pas exception. Du groupe, Emma Watson est la seule actrice enfant qui pourrait être considérée comme une actrice adulte à succès dans des films de haut niveau. Daniel Radcliffe a souvent parlé d’éviter activement de faire de grands films après Harry Potter et préfère s’en tenir à des plats indépendants plus petits. Selon Matthew Lewis, de nombreux fans font l’erreur de supposer qu’il est passé directement de Neville Londubat à ses projets actuels.

« Par exemple, j’ai participé à des drames qui ont remporté des BAFTA et fait tout ce genre de trucs. Et je ne me vante pas; c’est comme si j’avais fait tout ça et comme 10 ans plus tard, c’est toujours comme si les gens faisaient l’affirmation que j’ai en quelque sorte passé d’Harry Potter à ceci et que j’ai complètement ignoré le voyage qu’il a fallu pour y arriver. «

La vérité est que la popularité fulgurante et unique de Harry Potter signifie que Lewis sera probablement connu pour toujours pour son rôle de Neville plus que pour tout autre personnage qu’il finira par jouer. Mais malgré ses difficultés avec la nature circulaire de sa carrière, il est toujours lié à Harry Potter, Lewis a précisé qu’il n’avait aucun problème à faire partie de la franchise elle-même.

«Cela peut être frustrant – non pas que je sois frustré par quoi que ce soit à voir avec Harry Potter – mais c’est comme si vous aviez cette voix dans votre tête qui disait: ‘Hé, tu sais tout ce travail que tu as fait ces 10 dernières années, Personne ne l’a vu. Personne ne s’en soucie. Ils pensent toujours que c’est le premier travail que tu as fait depuis Harry Potter. «

Bien que la frustration de Lewis soit compréhensible dans une certaine mesure, il est toujours mieux loti que la grande majorité des acteurs sans emploi entourant l’industrie du divertissement tous les jours, à la recherche désespérée de ce rôle ou de cette audition qui leur permettrait de se lancer dans une véritable aventure. voyage en tant qu’acteur rémunéré. Qui sait, Lewis pourrait encore trouver ce rôle insaisissable dans sa carrière qui pousse finalement Neville Londubat hors de l’esprit de ses fans adorateurs.

