Visa commence à fonctionner avec les crypto-monnaies: il accepte déjà le stablecoin USDC aux États-Unis

Visa, qui possède l’une des plus grandes plateformes de paiement au monde, a commencé à échanger des crypto-monnaies. Avis de cela récemment et maintenant, cela se réalise enfin en faisant un premier pas: accepter l’USDC comme monnaie de paiement aux États-Unis.





USDC fonctionne comme un stablecoin. Cela signifie que la devise a toujours la même valeur qu’une monnaie traditionnelle, dans ce cas le dollar américain. La crypto-monnaie fonctionne via Ethereum et a le portefeuille cryptographique Crypto.com derrière elle comme point d’opérations.

Jusqu’à présent, si vous vouliez payer en USDC, vous deviez d’abord convertir ce montant en USD, il y avait donc parfois des frais supplémentaires. Avec le changement de Visa, les clients et les vendeurs peuvent désormais payer et collecter directement en USDC sans compliquer davantage.

Visa prétend s’être associée à 35 plateformes de monnaie numérique jusqu’à présent pour autoriser la liaison de portefeuilles USDC. Parmi eux, Coinbase, BlockFi ou le Crypto.com précédemment mentionné se démarquent par exemple.

Avec l’USDC développé par Circle Internet Financial, la crypto-monnaie a en ce moment 11 milliards de dollars en approvisionnement en circulation. Il y a quelques mois, Visa et Circle Internet Financial se sont associés pour trouver de nouvelles utilisations de l’USDC. Parmi eux, le projet de création d’une carte bancaire Circle Visa qui fonctionnera, bien entendu, avec l’USDC se démarque.

Crypto-monnaies dans les grandes plateformes de paiement

Visa n’est pas la seule à vouloir percer sur le marché prometteur de la cryptographie. Votre grand concurrent, MasterCard, a également récemment annoncé son intention de permettre aux clients d’échanger des crypto-monnaies. Visa semble avoir pris de l’avance.

D’un autre côté nous avons PayPal, que bien qu’il s’agisse d’une plate-forme plus récente et née directement en pesant sur les paiements numériques, elle a également annoncé son intention de la rejoindre. Quoi qu’il en soit, il reste encore beaucoup de travail à faire, même pour Visa, qui a promis d’autoriser le paiement en Bitcoin.

