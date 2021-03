Vostok Inc Dev annonce Arcade Paradise avec plus de 35 machines

Le développeur de Vostok Inc, Nosebleed Interactive, fait une lettre d’amour à l’arcade, son prochain projet, dont la sortie est prévue sur PlayStation 5 et PS4. Paradis d’arcade regroupe plus de 35 machines classiques, allant des titres vectoriels des années 1970 jusqu’aux expériences 3D du milieu des années 90. L’annonce a été faite dans le cadre du premier livestream Wired Direct de Wired Productions, et la bande-annonce présentée ci-dessus devrait vous donner un petit aperçu de ce à quoi vous attendre lorsque les classiques d’arcade se présenteront à votre porte.

Avec une date de sortie fixée pour plus tard cette année, vous avez remis les clés de la laverie familiale et choisissez plutôt de transformer l’entreprise en une entreprise plus adaptée aux jeux de pistolet léger et aux machines à sous. « Prenez l’entreprise de laverie composée de tâches ennuyeuses allant du lavage des vêtements à la mise à la poubelle, et transformez-la en une salle d’arcade en plein essor avec les jeux les plus cool de la ville en récoltant tout l’argent! » Plus de 35 machines d’arcade viendront avec leurs propres histoires et un classement élevé, et vous pouvez même inviter un deuxième joueur avec le soutien de la coopérative locale. Jusqu’à quatre amis peuvent travailler ensemble ou s’affronter.

Si vous pouviez sentir ce jeu, cela sentirait les souvenirs. Tout, de l’apparence et de la convivialité des arcades à l’utilisation du dernier PC connecté à la connexion d’accès à distance époustouflante, tout a été recréé avec un amour pur.

