Une femme dit à sa sœur qu’ils ont été adoptés après le refus de leurs parents, maintenant ils ne lui parlent plus

Avec plus de 50 000 enfants adoptés chaque année aux États-Unis, les familles s’intéressent de plus en plus aux relations que nous construisons et de moins en moins à la biologie. Pourtant, la plupart des enfants adoptés veulent savoir qui est leur famille biologique, s’ils ont l’intention d’avoir une relation ou non.

Une femme s’est rendue sur le subreddit, AITA (Am-I-The-A—hole), pour demander aux lecteurs si elle avait tort d’avoir dit à sa jeune sœur qu’elles avaient toutes les deux été adoptées. Elle a expliqué qu’elle et sa sœur avaient les mêmes parents biologiques mais avaient été placées dans le système de placement familial quand elle avait sept ans et que sa petite sœur, Elizabeth, était encore un bébé.

Ses parents adoptifs n’ont jamais dit à sa petite sœur la vérité sur leurs origines.

Selon elle, les premiers parents adoptifs chez qui ils ont été placés ont fini par les adopter et ils ont rejoint le ménage avec eux et Georgia, le seul enfant biologique de ses parents adoptifs, qui avait alors 10 ans. Elle a expliqué que ses parents adoptifs voulaient « faire semblant » d’être la mère et le père biologiques du trio.

La femme a dit : « J’étais confuse et je ne comprenais pas pourquoi, mais j’ai fini par accepter. Georgia était plus consentante que moi. Elle ne croyait pas qu’elle et ses deux frères et sœurs ressemblaient à ses nouveaux parents en dehors de la couleur de leurs cheveux, de leur race et de leur origine ethnique.

Ses parents n’avaient pas de famille proche et ils ont tous fini par déménager à travers le pays, de sorte que les chances que leur secret soit révélé étaient minimes, voire nulles. Ainsi, les frères et sœurs et leurs parents aimants ont continué leur vie, restant proches les uns des autres.

Au fil du temps, il est devenu clair pour le Redditor qu’Elizabeth était l’enfant préféré. Elle affirme: «Ma mère a admis à un moment donné qu’elle souffrait d’infertilité secondaire inexpliquée après la Géorgie. Ils ne voulaient qu’un bébé, mais Elizabeth et moi avons été « annoncés » comme une offre groupée. » La femme n’a jamais eu l’impression d’être mal traitée par sa mère et son père, mais dit qu’elle connaît simplement sa place.

Maintenant, elle a 23 ans et sa sœur cadette, Elizabeth a 16 ans. La femme a récemment renoué avec sa mère biologique, Danielle, et a vraiment apprécié de reconstruire la relation. Sa mère biologique avait surmonté les problèmes de toxicomanie qui lui avaient fait perdre la garde de ses enfants en premier lieu.

Elizabeth ignore encore complètement que ses parents l’ont adoptée lorsqu’elle était bébé.

Sa mère biologique est incapable de la contacter légalement depuis la clôture de l’adoption. Néanmoins, l’affiche croyait que sa petite sœur avait le droit de savoir d’où elle venait.

« Finalement, j’ai donné une échappatoire à mes parents adoptifs. J’ai dit qu’Elizabeth avait besoin d’être informée. Ils ont refusé. J’ai dit que s’ils ne le faisaient pas, je le ferais. Ils ne m’ont pas cru. Je suis allé jusqu’au bout. Elizabeth était sous le choc et a vraiment lutté. Je ressens pour elle », a-t-elle déclaré, détaillant comment sa famille stable a éclaté dans le chaos.

Maintenant, ses parents adoptifs ont coupé tout contact avec elle, bien qu’ils « permettent » toujours à Elizabeth de parler à sa sœur. Georgia est également en colère contre l’exposition et a limité ses interactions avec la femme. Mais elle se sent justifiée puisqu’elle n’a donné à Danielle aucune information qui mettrait sa sœur en danger et n’a jamais eu l’intention de les présenter avant que la fille n’ait 18 ans.

Indépendamment de ses intentions, ses relations avec ses parents et sa sœur aînée sont un gâchis compliqué. D’une part, il est tout à fait naturel pour une mère de vouloir « rencontrer » ses enfants biologiques, mais d’autre part, elle a pris des mesures pour renoncer à ses droits et ne devrait pas avoir le droit de bouleverser la vie de ses filles parce qu’elle a finalement obtenu sa vie ensemble.

Quant à l’affiche, il est compréhensible qu’elle ait envie de revoir sa mère, d’autant plus qu’elle était assez âgée pour se souvenir d’elle. Espérons que la femme ne la laisse pas tomber à nouveau.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.