L’ancien Griffin Gluck de Sabrina Carpenter fait l’éloge du permis de conduire d’Olivia Rodrigo

Les fans d’Olivia Rodrigo sont convaincus que le « permis de conduire » concerne son ex-petit ami, selon la rumeur, Joshua Bassett, qui déménage et sort avec Sabrina Carpenter.

C’est officiel. L’ancien petit ami de Sabrina Carpenter, Griffin Gluck, s’est inséré dans le drame d’Olivia Rodrigo ‘Drivers License’.

Si vous vous demandez toujours qui est Olivia Rodrigo, mettons-vous au courant. La semaine dernière (8 janvier), Olivia Rodrigo, qui joue Nini dans High School Musical: The Musical: La série, a sorti son premier single ‘Drivers License’. La chanson a immédiatement atteint le sommet d’iTunes et des charts de streaming dans le monde entier et devrait faire ses débuts au numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Il y a plus à cela cependant. En plus d’être une chanson brillante sur le chagrin d’amour, « Drivers License » serait inspiré par Olivia Musique de lycée La co-star Joshua Bassett rompt avec elle et passe à autre chose avec sa compatriote icône Disney, Sabrina Carpenter (Fille rencontre le monde). Personne n’a confirmé les rumeurs mais maintenant l’ex de Sabrina vient de laisser entendre qu’elles sont vraies.

L’ancien petit ami de Sabrina Carpenter, Griffin Gluck, fait l’éloge du permis de conduire d’Olivia Rodrigo. Photo: @griffingluck via Instagram, Greffen Records

Olivia Rodrigo et Joshua Bassett n’ont jamais précisé s’ils étaient déjà sortis ensemble ou non, mais les fans pensent qu’ils l’ont fait en raison de la proximité avec laquelle ils étaient hors de l’écran. Récemment, ils sont apparus beaucoup moins sur les pages de médias sociaux l’un de l’autre et Joshua a commencé à publier des vidéos TikTok avec Sabrina Carpenter, amenant les fans à croire que Joshua et Sabrina sont désormais un élément.

Dans «Permis de conduire», Olivia chante: «Et tu es probablement avec cette fille blonde / Qui m’a toujours fait douter / Elle est tellement plus âgée que moi / Elle est tout ce dont je ne suis pas sûr. Les fans pensent que la fille blonde est Sabrina à cause de sa relation supposée avec Joshua (19 ans). En plus de cela, Sabrina (21 ans) est à la fois blonde et quatre ans plus âgée qu’Olivia (17 ans).

Maintenant, Grande fille La star Griffin Gluck, qui est sortie avec Sabrina entre 2019 et 2020, a ajouté à toutes les théories du «permis de conduire» en publiant la chanson sur ses histoires Instagram avec la légende «bop». Alors qu’il pourrait juste être un fan de la chanson, les gens la lisent et supposent que Griffin a été blessé par Sabrina qui passe avec Joshua.

En ce qui concerne la vérité exacte, nous ne le saurons probablement jamais à moins qu’Olivia, Joshua, Sabrina et Griffin ne l’élaborent. Une chose sur laquelle nous pouvons tous être d’accord, c’est que la chanson est, en effet, un « bop ».

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous fan de la chanson?

