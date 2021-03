The Witcher: Les images de la saison 2 confirment l’introduction de la chasse sauvage

Le sorceleur devrait rentrer dans une nouvelle manche avec la 2ème saison cette année. De plus en plus de photos et d’informations sont connues, que ce soit pour distribution mise à jour ou ça Contenu de la série Netflix. Comme le montrent les photos actuelles de l’ensemble, le Chasse sauvage à introduire avec la nouvelle saison.

La chasse sauvage sera-t-elle dans la saison 2 de The Witcher?

Il y a quelque temps, des chanceux ont pu filmer sur Plage de Saunton regarder dans le Dévonien, en Angleterre. Maintenant, cependant, des gros plans ont émergé qui montrent plus précisément quelles figures inquiétantes galopent sur le sable. Parce que les personnages sombres qui chevauchent là-bas dans une armure squelettique et des yeux renfrognés sont les condamnés fantomatiques que les joueurs et les lecteurs devraient connaître comme une chasse sauvage.

Similitude avec The Witcher 3: Les joueurs en particulier devraient immédiatement penser à la chasse sauvage à ce spectacle. Après tout, les riders fantômes ont même donné son nom à la troisième partie de la série de jeux vidéo de CD Projekt RED et ont une très forte ressemblance avec les dark riders sur le plateau.

Mais les lecteurs les connaissent aussi. Ils ont été mentionnés pour la première fois dans « Le temps du mépris », le deuxième livre de la Saga Geralt par Andrzej Sapkowski (1995). La suite constitue également la base de la saison 2 de la série The Witcher, de sorte que leur apparence ne semble pas trop surprenante.

Nous connaissons donc la chasse sauvage de The Witcher 3: Wild Hunt. Les nouvelles images de plateau de la série montrent une certaine similitude.

© Projet CD – « Gwent: The Witcher Card Game »

Qu’est-ce que la chasse sauvage? Dans le Chasse sauvage ou la Cavaliers rouges c’est une horde de fantômes qui, accompagnés d’une tempête, errent comme une comète dans le ciel et sont donc considérés comme des précurseurs de malheur, de guerre, de mort et de malheur. Il n’est jamais tout à fait certain qu’il s’agisse simplement d’un phénomène magique ou de véritables âmes des esprits. Votre roi et votre chef devraient cependant Verre Eredin Bréacc être un Elfe d’aulnequi est disponible dans les deux The Witcher 3: Chasse sauvage ainsi que dans les livres traquant Ciri, frappé par le destin.

La quantité de fantômes que nous verrons dans la saison 2 n’est bien sûr pas encore connue. Peut-être que cela restera pour le moment avec cette apparence unique, dans laquelle ils transmettent leur prophétie à Ciri en tant qu’enfant du sang aîné:

«Enfant du sang aîné! Vous nous appartenez! Vous êtes l’un de nous! Rejoignez notre équipe, rejoignez la chasse sauvage! Vous chasserez, chasserez jusqu’à la fin, jusqu’à toute l’éternité, jusqu’à la fin de l’être! Tu es à nous, fille du chaos aux yeux étoilés! Rejoignez-nous, vivez la joie de la chasse sauvage! La chasse au gibier dans «Le temps du mépris» d’Andrzej Sapkowski

Il n’y a toujours pas de date de sortie pour la 2ème saison de « The Witcher ». Ça flotte juste Automne 2021 comme date de lancement possible de Netflix dans la salle. À cette fin, plus ont été récemment Informations sur le casting la 2ème saison annoncée ainsi que la deux acteurs principaux la série prequel The Witcher: Blood Origins approuvé.