Skepta demande conseil aux fans avant l’IRM pour les «vagues paralysantes» de douleurs à l’estomac

Le rappeur, de son vrai nom Chief Joseph Olaitan Adenuga Jr., s’est rendu sur les réseaux sociaux aujourd’hui (9 août) et a parlé de certains des problèmes qu’il avait avec sa santé.

Écrivant sur Instagram, l’homme de 39 ans a révélé qu’il souffrait de problèmes d’estomac depuis la vingtaine et que cela avait affecté à la fois sa santé mentale et physique.

Il a dit qu’il avait finalement décidé d’essayer de régler le problème une fois pour toutes, et a demandé à ses fans s’ils pouvaient lui envoyer des conseils pour faire face à « ce genre de chose » avant son IRM.

« J’ai subi une endoscopie et rien n’a été trouvé, mais j’ai toujours des vagues de douleur paralysantes dans l’estomac, donc je pense que la prochaine chose à faire pour moi est de réserver une IRM, mais si quelqu’un a une expérience ou des conseils sur ce genre de chose dont j’aimerais encore parler. »

Il a ajouté: « Répondez à skeptagram … Envoyer de la force à quiconque a dû faire face à des problèmes d’estomac kmt smh les combats internes, les sautes d’humeur, perdre des choses, etc. sont des symptômes normaux, mais ne le laissez pas gâcher votre vie s’il vous plaît obtenir aider. »

C’est généralement une maladie qui dure toute la vie et qui peut provoquer des ballonnements et des crampes d’estomac, ainsi que de la diarrhée.

Le site Web du NHS indique: « Il provoque des symptômes tels que des crampes d’estomac, des ballonnements, de la diarrhée et de la constipation. Ceux-ci ont tendance à aller et venir avec le temps et peuvent durer des jours, des semaines ou des mois à la fois.