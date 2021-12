Alfred Molina demande à Spider-Man : la co-vedette de No Way Home, Jacob Batalon, pour son autographe

Dans le tournant du siècle, blockbuster record, Spider-Man : Pas de retour à la maisonLa star de Jacob Batalon, qui joue le « mec sur la chaise » de Peter Parker, Ned Leeds, révèle que pendant le tournage de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, acteur légendaire, Alfred Molina, qui joue le méchant emblématique de Spider-Man Otto « Doc Ock » Octavius ​​a demandé à Batalon son autographe. Molina, bien sûr, est un nom familier pour les fans de Marvel, pour son interprétation du docteur Octopus (également connu sous le nom de Doc Ock) dans Sam Raimi’s Spider-Man 2, qui est souvent salué comme l’un des meilleurs films de bandes dessinées de tous les temps. Batalon a également déclaré qu’il était très surpris de cette demande, étant donné qu’il était en train de délibérer de demander la sienne à Molina.

En parlant à THR, Batalon a révélé que l’ensemble du casting était ravi de rencontrer Molina dès le moment où ils ont découvert son casting. Ceci, bien sûr, a été gardé secret du public jusqu’à son rapport généralisé avant la sortie du film et finalement révélé dans le premier Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce quand dans une fin climatique, Molina apparaît, disant simplement « Bonjour Peter ». Et il n’est pas surprenant que ce moment ait effectivement brisé Internet, provoquant une pléthore de mèmes et de partages, et a même conduit la bande-annonce à être la bande-annonce la plus regardée de tous les temps.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison ouvert à l’une des plus grandes ouvertures de l’histoire, récoltant plus de 587 millions de dollars et semble certainement être en passe de devenir le film le plus rentable de l’ère de la pandémie. Il est également salué pour sa dynamique parfaite d’association d’acteurs jeunes et à venir comme Tom Holland et Zendaya, avec des vétérans chevronnés comme Willem Dafoe et Alfred Molina. Le film a également suscité un énorme battage médiatique en raison de la rumeur de Spider-Verse et de diverses théories de fans qui spéculaient sur le retour de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield dans leurs interprétations de Peter Parker, un élément que l’on ne peut découvrir que lorsqu’il va voir le film lui-même. .





Il n’est pas surprenant que la sortie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison a effectivement cassé Internet, provoquant un flot de mèmes et de réactions, et les fans ont dû faire des efforts inimaginables pour éviter les spoilers, étant donné que Spider-Man : Pas de chemin à la maison comprenait de nombreuses scènes qui seraient très certainement considérées comme emblématiques et inoubliables. Batalon a également révélé qu’au début, il pensait que Molina lui faisait une blague en lui demandant son autographe, mais lorsqu’il a révélé la raison de sa demande, Batalon l’a signée, et maintenant lui et Molina sont « les meilleurs amis ».

Batalon a révélé que la belle-fille de Molina était en fait une grande fan de lui, provoquant ainsi la demande d’autographe, et sa réaction confuse à un acteur aussi emblématique demandant son autographe. Cependant, Batalon est en vogue sur le marché ces dernières années, remportant des rôles dans divers films et séries, comme la comédie dramatique, Réginald le vampire, dans lequel il joue, dans un rôle principal, devrait être vu dans 10 épisodes initialement. Pendant ce temps, devenu viral pour son incroyable transformation, ayant perdu 102 livres (46 kg) pour son rôle dans le record du record Spider-Man : Pas de chemin à la maison.









