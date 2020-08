Laisse couler que tout se termine toujours bien

Aujourd’hui, nous allons parler de la deuxième loi cosmique qui est la loi de transformation. Le changement ou la transformation est un processus continu de perte et de gain, dans lequel les choses qui existent disparaissent et d’autres apparaissent en place. Nous pouvons le voir clairement dans des situations quotidiennes courantes, dans lesquelles les tâches, les circonstances et les personnages changent à chaque instant. Nous prenons notre petit-déjeuner, satisfaisons un besoin et en peu de temps un autre intérêt, pour une raison ou une autre, prend notre attention et notre énergie, etc. Nous pouvons être conscients ou non des changements qui se produisent, mais il n’y a aucun moyen de les éviter.

Pourtant, cette loi est démontrée dans l’environnement dans lequel nous vivons. Les vagues vont et viennent, les vagues qui bougent les eaux douces, les vents, les éruptions volcaniques, les saisons, les phases de la lune, l’aube et le coucher du soleil. Tout est mouvement, tout fonctionne pendant des périodes et dans leurs propres rythmes, tout a ses variations de fréquence, tout a son moment et sa date d’expiration.

Ce mécanisme implique processus, création, destruction, invention, rénovation, évolution, expansion et amélioration.

La transformation qui a lieu dans le temps chronologique est un facteur fondamental de conscience. La seule réalité est le présent. Vivre sans conscience signifie «non-existence». Le passé et le futur n’existent que dans l’imaginaire. Ce qui s’est passé dans le passé, lointain ou non, est une interprétation que nous avons faite de la réalité. L’avenir, un fantasme.

«Dans la nature, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme», Lavoisier, le père de la chimie moderne, déduit de ses observations scientifiques une vérité universelle. Plus le processus imposé par la vie est lucide, mieux nous pouvons nous mettre avant tout ce qui nous affecte.

Ce qui est négatif nous afflige si nous ne percevons pas son aspect transitoire. Ce que nous considérons comme essentiel, donc positif, nous fait craindre de perdre. Le risque est inhérent au flux de la vie. Il n’y a pas de repos en contrôle.

Ces connaissances peuvent nous conduire à d’innombrables réflexions pour la vie pratique:

1. Pour que la vie ne soit pas une raison de souffrir, la meilleure attitude est SANS DÉLICENCE. Être détaché, c’est accepter la nature. Ne pas vouloir être «Dieu» et vouloir que les choses soient «à votre façon». Après tout, la vie a des raisons que notre «raison» ignore.

2. Étiqueter ce qui se passe crée une illusion. Il vaut mieux attendre et voir. Plusieurs légendes «zen» parlent de ce thème de manière très amicale. L’un d’eux raconte qu’un maître zen a été contraint de s’occuper d’un bébé parce qu’il était victime de la calomnie d’une jeune mère. Face à l’indignation et à la colère, et même à la découverte du vrai père, sa seule attitude était de prononcer la phrase: “Vraiment?”.

Cette histoire courte nous montre que la «non-résistance» est un signe de sagesse. Selon les arts martiaux, la force de l’ennemi est utilisée en sa propre faveur.

3. Il est intéressant de noter: rien de ce qui s’est passé n’a été comme nous l’avions imaginé, donc l’avenir ne sera pas non plus ce à quoi nous nous attendions. L’attitude la plus équilibrée est la suivante: bien vivre avec ce que vous avez. Les choses changent, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Et la posture «vivre pour vivre», bien avec la vie, donne de bons résultats. D’abord parce que vous n’êtes pas dans la position de victime ou d’implicateur, ce qui entraîne des «problèmes». Deuxièmement, parce que selon les paroles de Jésus: “A ceux qui ont, il leur sera donné”.