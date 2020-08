Messages suspects sur le net: les élèves doivent payer après une “blague”

Un jeune de 15 ans a publié des messages latins cryptés sur Internet avec des références à son école. Elle pense que tout cela est une annonce folle et appelle la police. Les fonctionnaires facturent l’utilisation.

Un étudiant de Basse-Saxe a dû payer 864 euros pour que la police déménage de lui après des messages Internet suspects. Cela a été décidé par le tribunal administratif de Hanovre. La police lui a légalement facturé le coût de leur utilisation.

Selon le tribunal, l’étudiant avait écrit des messages latins cryptiques via un compte anonyme sur un grand réseau social, qui contenait le nom de son école et l’ajout «RIP» (repose en paix). De plus, il était lié aux camarades de classe. L’école a craint une menace et a alerté la police. Au cours de l’enquête en cours, l’étudiant a supprimé le compte et ouvert un deuxième compte, également anonyme, sur lequel il a déclaré qu’il n’y avait pas de menace. Au moment de l’incident, le garçon avait 15 ans.

Après son identification, il a souligné que ce n’était qu’une blague. Selon le tribunal, tel était également son raisonnement dans la procédure en cours. Cependant, le juge responsable ne l’a pas suivi. Compte tenu du phénomène réel des déchaînements dans les écoles, la police devrait ouvrir des enquêtes «en cas d’indications peu claires» d’un acte de violence imminent. Malgré son âge, le plaignant devait être conscient des conséquences de son comportement. La décision n’est pas encore définitive et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif supérieur de Lunebourg.