The Offer Episode 10 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent actuellement la date de sortie de The Offer Episode 10. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails que les fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 10 de The Offer dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission . Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Il s’agit d’une mini-série dramatique biographique américaine sur le développement et la production du célèbre film de gangsters new-yorkais de Francis Ford Coppola, The Godfather for Paramount Pictures. Le premier épisode de la série est sorti le 28 avril 2022 et en très peu de temps, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité car elle est basée sur le célèbre film Le Parrain.

Dans cette mini-série, le producteur oscarisé Albert S. Ruddy vient de révéler les incidents de la réalisation de The Godfather et c’est la raison pour laquelle cette série reçoit tant d’amour et de soutien de tous les coins du monde. Si vous voulez en savoir plus sur cette série, cliquez ici.

La date de sortie de l’épisode 10 de l’offre

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 10 de The Offer. L’épisode 10 sortira le 16 juin 2022. Si vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer dans cet épisode, marquez simplement la date et n’oubliez pas de le regarder à la date indiquée.

Où diffuser l’offre ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Paramount +. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment Amazon Prime et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison.

Un siège à la table

Coups de semonce

Fondu

La bonne nuance de jaune

Embrassez l’anneau

Un gars debout

Monsieur le Producteur

Franchir cette ligne

C’est qui nous sommes

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série.

Miles Teller comme Albert S.Ruddy

Matthew Goode comme Robert Evans

Junon Temple en tant que Bettye McCartt

Dan Fogler comme Francis Ford Coppola

Patrick Gallo comme Mario Puzo

Burn Gorman comme Charles Bluhdorn

Colin Hanks dans le rôle de Barry Lapidus

Giovanni Ribisi comme Joe Colombo

Justin Chambers comme Marlon Brando

Josh Zuckerman comme Peter Bart

Meredith Garretson dans le rôle d’Ali MacGraw

Nora Arnezeder comme Françoise Glazer

Paul McCrane comme Jack Ballard

Anthony Skordi comme Carlo Gambino

Jake Cannavale comme César

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 10 de The Offer, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Offer Episode 10 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

