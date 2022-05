Le procès de Todd et Julie Chrisley se poursuit à mesure que de plus amples informations arrivent

Des bombes potentielles ont été larguées au cours de la première semaine du procès de Todd et Julie Chrisley pour complot, banque et fraude par fil.

La première semaine du procès en salle d’audience contre Todd et Julie Chrisley de USA Network’s Chrisley sait mieux conclu avec la défense habituelle et un dévoilement des procureurs. Le couple marié de 25 ans a été inculpé de 12 chefs d’accusation de fraude bancaire et électronique et de complot en 2019 et a nié toutes les accusations.

Ils ont reçu une victoire mineure la même année lorsqu’ils ont été innocentés d’une accusation d’évasion fiscale de l’État de Géorgie après que le ministère du Revenu a abandonné son affirmation selon laquelle les Chrisley devaient plus de 2,1 millions de dollars d’impôts impayés après réception de documents probants.

Ce n’est pas le cas des procureurs fédéraux qui ont franchi la porte mardi avec des allégations d’actes répréhensibles. L’avocate adjointe américaine Annalise Peters a accusé le couple de « mentir jusqu’aux dents » pour maintenir un certain style de vie par des moyens frauduleux.

Les Chrisley ont une histoire présumée de divergences et d’embellissements





Selon Peters, les Chrisley ont caché de l’argent à l’IRS tout en menant une vie somptueuse. En 2017, Todd Chrisley a déclaré dans une interview à la radio qu’il payait plus d’un million de dollars d’impôts par an, mais Peters allègue qu’il n’avait pas payé un centime depuis des années et les dossiers présentés au procès n’ont montré aucun paiement important pour étayer la demande de Chrisley. Dans un épisode de Chrisley sait mieux Todd Chrisley a parlé de dépenser 300 000 € par an en vêtements. Cependant, l’avocat de Chrisley, Bruce Morris, explique que le gros budget vestimentaire faisait partie du « grésillement » et bien que son client ait tenté de paraître riche dans l’émission, il était en fait en faillite à l’époque.

Morris a poursuivi en affirmant qu’un employé de Chrisley’s, Mark Braddock, était le véritable fraudeur et prétendait que Braddock faisait tout ce qu’il pouvait pour vivre comme Todd, notamment en achetant l’une des anciennes maisons de la personnalité de la télévision et en se faisant passer pour lui lors d’appels téléphoniques. Morris a ajouté que Braddock était allé voir le FBI pour « protection et vengeance » après que Chrisley l’ait renvoyé.

Annie Kate Pons, productrice de Chrisley sait mieux, était un ancien employé à qui Todd Chrisley devait 10 000 € d’arriérés de salaire, a témoigné jeudi. Selon Pons, elle a rencontré Chrisley en 2009 alors qu’elle essayait de vendre une ligne de vêtements pour bébés à Chrisley qui avait l’intention de lancer un grand magasin de luxe, Chrisley and Co. Le magasin n’a jamais démarré et elle n’a jamais été payée pour elle. travail. Cependant, des années plus tard et avec une formation en télévision, Pons a lancé l’idée d’une série de télé-réalité centrée sur la bruyante famille Chrisley et l’émission a été vendue à USA Network. Pons a en outre déclaré qu’elle n’avait travaillé sur la série que pendant une saison, mais qu’elle serait créditée en tant que productrice pour la durée de vie de l’émission, rapportant environ 200 000 € par an.





Le personnage de Julie Chrisley a déjà été remis en question après avoir prétendu faire partie du circuit du concours et avoir une fois couronné Miss Carolina. Cependant, une enquête menée en 2014 par Radars en ligne n’a trouvé aucune trace d’elle ayant jamais remporté un titre de Miss Caroline du Sud ou de Miss Caroline du Nord. Malgré les problèmes juridiques et de crédibilité des Chrisley, Chrisley sait mieux a été renouvelée pour une dixième saison.





