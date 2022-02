Rian Johnson partage les premières images de Knives Out 2 et taquine d’autres à venir

Les premières images ont été diffusées pour Couteaux sortis 2 avec plus à venir assez tôt, selon le scénariste-réalisateur Rian Johnson. Après que Netflix ait déboursé beaucoup d’argent pour que Johnson développe deux Couteaux sortis suites pour le streamer, le cinéaste a depuis terminé son travail sur le premier des deux films de suivi. Un bref extrait du film a été montré dans une nouvelle bande-annonce vantant toutes les prochaines sorties de 2022 sur Netflix, et Johnson a découpé cette séquence et l’a transformée en un GIF à partager avec ses abonnés en ligne.

Dans le tweet, Johnson note qu’il y aura « beaucoup BEAUCOUP beaucoup plus » de séquences à venir Couteaux sortis 2. Espérons que ce soit bientôt, mais c’est difficile à dire, car les dernières rumeurs disent que le film n’arrivera sur Netflix que plus tard dans l’année. Même ainsi, avec Netflix divulguant de nouvelles images à ce stade, il y a de fortes chances que d’autres morceaux du film soient dévoilés dans les mois à venir, nous donnant un meilleur aperçu de la nouvelle distribution d’ensemble de la suite.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, comme le montrent les brèves images de Couteaux sortis 2, Daniel Craig revient en tant que prolifique résolveur de mystère Benoit Blanc. Tout comme le film original, Couteaux sortis 2 mettra en vedette une distribution d’ensemble impressionnante, composée de noms entièrement nouveaux cette fois-ci. Le film met en vedette Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick et Ethan Hawke.

« Je pense vraiment que ça va être aussi bien, sinon mieux, que le premier », a taquiné Bautista, par Gens. « J’ai toujours peur de dire ça parce que je ne veux pas que quelqu’un soit offensé en disant que nous allons être meilleurs, mais je le pense vraiment. Je pense que les personnages sont tellement plus colorés. Je pense que les gens Je vais vraiment creuser ça. Les personnages sont tellement géniaux. Ils sont si différents. Tout le monde est si bien choisi. Je travaillais avec quelques-uns de mes camarades de casting et j’ai été hypnotisé par leurs performances et à quel point ils se sont adaptés à ces personnages. Je pense que les personnages de celui-ci sont encore plus excentriques que le premier. «

Plusieurs autres grandes sorties arrivent sur Netflix en 2022

Des tonnes d’autres titres passionnants ont été taquinés dans la nouvelle vidéo d’aperçu de Netflix. Cela inclut des images d’autres versions à venir comme La mère avec Jennifer Lopez; Le projet Adam avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo ; L’homme gris avec Ryan Gosling et Chris Evans; Quart de jour avec Jamie Foxx; Vous les gens avec Eddie Murphy et Jonah Hill; Moi temps avec Kevin Hart et Mark Wahlberg ; Enola Holmes 2 avec Henry Cavill et Millie Bobby Brown ; Slumberland avec Jason Momoa; et L’école du bien et du mal avec Charlize Theron et Kerry Washington.

Des projets animés, sur lesquels Netflix a également mis davantage l’accent, sont également exposés dans cette nouvelle vidéo teaser. On nous donne des flashs de Guillermo del Toro Pinocchio, La bête de la meret Jordan Peele et Keegan-Michael Key Wendell et Wild.

Couteaux sortis 2 n’a pas encore de date de sortie officielle, mais le film commencera à être diffusé sur Netflix en 2022.





Knives Out 2 Wraps Tournage pour Netflix Rian Johnson et le casting de Knives Out 2 viennent de terminer le tournage de la suite à venir qui verra le retour de Daniel Craig en tant que Benoit Blanc.

Lire la suite





A propos de l’auteur