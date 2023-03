Guts de Berserk est le personnage d’anime le plus dur à cuire de tous les temps

Le personnage principal du manga »Berserk », entrailles, également connu sous le nom de Black Swordsman, vient de remporter un tournoi pour le personnage d’anime le plus dur de tous les temps. La page Facebook, » Anime Tournament », a récemment terminé un concours où les fans ont voté pour celui qu’ils pensaient être le personnage le plus imposant.

Guts, le protagoniste de la série dark fantasy » Berserk », a été le grand vainqueur. Cependant, la compétition n’a pas été facile pour les fans car seulement en dessous de Guts à la deuxième place se trouvait Kenpaichi Zaraki de » Bleach », tandis qu’à la troisième place se trouve Roronoa Zoro de » One Piece ».

Les autres noms présents au tournoi étaient Madara et Itachi Uchiha de »Naturo », Vegeta de »Dragon Ball Z » et Satoru Gojo de »Jujutsu Kaisen ». Guts a remporté chacune des compétitions contre les personnages qu’il affrontait lors des votes, battant Jiren de » Dragon Ball », le capitaine Yami de » Black Clover », Levi de » Attack on Titan » avant de battre Zoro pour aller en finale.

Guts a fait ses débuts dans le manga »Berserk » créé par Kentaro Miurapubliant son premier chapitre en 1989. La série durera des décennies, engendrant 41 volumes avant la mort prématurée de l’auteur en 2021. Guts était caractérisé comme un mercenaire errant cherchant à se venger de la trahison de quelqu’un qu’il aimait autrefois.

Le personnage a généré un large public pour ses combats brutaux et son apparence dure, son armure berserker noire, un canon à la main et l’absence de son œil droit. Sa caractéristique la plus emblématique, cependant, est son épée, le tueur de dragon, une arme massive plus haute que Guts lui-même et souvent décrite comme « un tas de fer brut » dans la série.

» Berserk » a reçu une multitude d’adaptations, avec un anime de 25 épisodes en 1997, une trilogie cinématographique en 2012 et une série animée encore en développement qui n’a pas été aussi bien accueillie par les fans en 2016.

Après la mort malheureuse de Miura, de nombreux fans ont commencé à penser que le manga resterait incomplet, mais la série s’est poursuivie sous la direction de Miura. Koji Moriun mangaka et ami proche de Miura qui a continué l’histoire avec des croquis laissés par le mangaka original.