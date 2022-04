Le couple qui a attiré tous les regards sur Netflix le mois dernier

Netflix

Au mois de mars, les séries et films du genre romantique ont captivé les utilisateurs de Netflix. Mais quel était le couple préféré de tout le monde ? On vous dit !

© GettyNetflix

pendant une longue période le genre romantique s’est complètement délabré. Les films ou séries de ce type ont fini par devenir un cliché constant, mais maintenant tout a changé. En effet, en mars, Netflix a trouvé la formule parfaite pour innover dans ce type de production, faisant ainsi retomber des milliers de téléspectateurs amoureux de ce contenu. C’est parce que le mois dernier a fait de grandes premières originales qui ont été un succès.

Cependant, parmi tant de productions venues pour la première fois Netflix ou certains qui sont revenus, c’était un couple unique qui a volé tous les regards. Il s’agit de Kate Sharma et Anthony Bridgertonqui a captivé tout le monde dans la deuxième saison de Bridgerton et ont été exécutés par Jonathan Bailey et Simone-Ashley, respectivement. Ces deux personnages ont excité, diverti et captivé des milliers de fans.

Car, au-delà de ce que cela implique Bridgerton Dans le monde entier, ses personnages font d’elle une fureur et, dans ce cas, ceux qui ont su répondre aux attentes étaient Bailey et Ashley. En fait, la grande preuve en est que les noms de ses personnages sont les plus recherchés sur Google. Selon Google Trends, le public de Netflix s’intéresse à eux deux 41% de plus que, par exemple, le couple leader de Il était une fois, mais plus maintenant.

Cette série était animée par Sébastien Yatra et Monique Maranillo qui jouait deux amants injustement séparés. Une histoire tragique mais captivante qui, de la même manière, n’a pas pu surmonter l’amour entre Kate Sharma et Anthony Bridgerton. Par ailleurs, il est à noter que l’alchimie qu’avaient Jonathan et Simone dans la série basée sur les livres de Julia Quinn est venue traverser l’écran.

C’est-à-dire qu’avec ce Bridgerton bat un nouveau record chez le géant du streaming qui explique désormais ses belles audiences. Cependant, il est probable que dans le cas de Sébastien Yatra, Monique Maranillo et sa fiction Il était une fois, mais plus maintenant, ils auront peut-être plus d’occasions de captiver plus de fans dans une éventuelle prochaine partie. Mais, au-delà de tout, force est de constater que le genre romantique est revenu et l’a fait en grand grâce à Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂