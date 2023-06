Transformers : le soulèvement des bêtes est le dernier ajout à la Transformateurs franchise, qui se déroule en 1994. Le film tourne autour de deux archéologues de Brooklyn qui se retrouvent empêtrés dans un conflit vieux de plusieurs siècles impliquant trois factions de Transformers : les Maximals, les Predacons et les Terrorcons. Le film emmène le public dans une aventure de globe-trotter aux côtés des Autobots, présentant une multitude de personnages issus de la vaste tradition de la franchise. Optimus Primal, Rhinox, Airazor et Cheetor font leurs apparitions, capturant le cœur de certains fans et élargissant le Transformateurs univers.





La première réception du film a été mitigée, avec des scores différents du public et des critiques. D’une part, le film a atteint un score d’audience de 88%, ce qui en fait le film le mieux noté des 16 ans d’histoire de la franchise. Cependant, les revues critiques ont présenté une perspective contrastée. Initialement, le film a reçu des critiques favorables comparables au film acclamé par la critique Bourdon Versement. Malheureusement, une vague de critiques négatives a par la suite fait chuter le score des critiques de son sommet initial dans les années 70 à un moins favorable de 55% sur Rotten Tomatoes. Cette divergence d’opinions entre le public et les critiques met en évidence la nature subjective de la réception du film et met en place une discussion intrigante autour du mérite et de l’attrait général de Transformers : le soulèvement des bêtes.

Transformers: Rise of the Beasts insuffle une nouvelle vie à la franchise

Le Transformateurs franchise a connu une résurgence significative avec la sortie de Transformers : le soulèvement des bêtes. Contrairement à ses prédécesseurs, comme Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction, et Le dernier chevalier, qui a reçu un accueil mitigé du public, Le soulèvement des bêtes a touché la corde sensible des téléspectateurs. Ce dernier opus a revigoré la franchise, en partie grâce à l’impact positif du film de 2018 Bourdon. Il a préparé le terrain pour Le soulèvement des bêtes pour s’appuyer sur la direction améliorée établie par son prédécesseur, offrant une aventure pleine d’action et pleine de nostalgie.

Julian Roman de 45secondes.fr établit une comparaison entre Le soulèvement des bêtes et le Bourdonfélicitant le film pour sa sélection des éléments les plus convaincants de la franchise de sa tradition, qui sont ensuite réinventés avec des personnages bien définis.

« Transformers: Rise of the Beasts continue la meilleure base narrative établie par Bumblebee. La suite en quelque sorte remodèle à nouveau la franchise avec une aventure pleine d’action et de retour en arrière chargée de nouveaux personnages passionnants.

Transformers : le soulèvement des bêtes bénéficie d’un casting impressionnant dirigé par Anthony Ramos, connu pour son rôle dans Dans les Hauteurs, dans le rôle de Noah, un ancien expert en électronique militaire qui se retrouve de manière inattendue empêtré dans le féroce conflit intergalactique entre des factions rivales de robots. Il est accompagné de Dominique Fishback, reconnue pour sa performance dans Messie noir, représentant Elena. À la gamme stellaire s’ajoutent des talents notables tels que Lauren Vélez de Spider-Man: dans le Spider-Verse, le rappeur Tobe Nwigwe et l’emblématique Peter Cullen de retour en tant que voix d’Optimus Prime. Le film présente également Pete Davidson dans Mirage, Gray Griffin dans Arcee, Sebastian Maniscalco dans Wheeljack, Ron Perlman dans Optimus Primal et la polyvalente Michelle Yeoh de Tout, partout, tout à la fois comme Airazor.

Transformers : le soulèvement des bêtes devrait sortir en salles le 9 juin 2023.