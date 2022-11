Tout savoir sur la série du bodybuilder qui a tué son mari et qui est tendance sur Netflix

Netflix

Netflix continue avec son habitude de raconter des histoires vraies sur des meurtriers et cette fois c’est la série Killer Sally : The Killer Bodybuilder.

©NetflixKiller Sally : le culturiste tueur

Le 2 novembre dernier Netflix a créé une docu-série en 3 épisodes qui raconte l’histoire de sally mcneil et comment le jour de la Saint-Valentin 1995, elle a assassiné son mari d’alors : Ray McNeilégalement culturiste, qui selon l’accusé de l’acte a exercé une violence à la fois contre elle et avec ses enfants, ce qui est devenu insupportable et l’a amenée à prendre une mesure vraiment désespérée.

sally mcneil Il faisait partie du Corps des Marines des États-Unis où il a atteint le grade de sergent en même temps qu’il a remporté à deux reprises le championnat de physique des forces armées de ce pays. On parle d’une femme d’une prestance imposante avec des muscles hyper-développés avec un entraînement très intensif.

La passion de ce sport l’a rapprochée de Ray McNeil qui appartenait également à l’armée et était culturiste. Après une précédente relation où elle a eu ses enfants Shantina et John, cette famille s’est effondrée à cause de la violence que l’ex-partenaire de Sally a exercée sur elle et les enfants, donc ce nouveau lien a été l’occasion de commencer une vie loin de l’agression.

L’histoire du bodybuilder tueur

Cependant, le 14 février 1995, tout a changé quand sally mcneil tué de deux balles Ray McNeil et a appelé la police pour avouer le fait et dire qu’elle avait agi en état de légitime défense parce que l’homme la pendait. La justice n’a pas compris que la situation s’était produite alors que le carrossier l’avait signalé aux forces de l’ordre.

Sally a soutenu sa famille en participant à des vidéos de lutte fétiche où elle a maîtrisé des hommes qui l’ont payée pour cette activité inhabituelle. Les médias et l’opinion publique l’ont condamnée avec des surnoms tels que « La mariée musclée » Oui « La princesse gonflée » puis une figure de son passé, son ex-mari, a déclaré qu’elle était devenue agressive à la suite de l’utilisation de stéroïdes, ce qui ne l’a pas beaucoup aidée.

Autre preuve de la violence de Sally : en 1990, elle a attaqué une femme avec qui elle croyait que Ray avait une liaison. Cependant, son fils a confirmé dans le documentaire de Netflix que le mari du culturiste était violent avec lui et sa sœur. McNeil a purgé sa peine au Central California Women’s Center à Chowchilla, en Californie, et a obtenu une libération conditionnelle par le California Department of Corrections and Rehabilitation le 29 mai 2020 et le géant du streaming a décidé de raconter son histoire dans la série de Nanette Burstein.

