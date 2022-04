Lady Gaga présentera ‘Hold my Hand’, le thème du film « Top Gun : Maverick »

CÉLÉBRITÉS

Lady Gaga présentera la chanson le 3 mai sur les plateformes numériques. Ensuite, nous vous laissons un aperçu.

Lady Gaga Elle est l’une des chanteuses les plus remarquables de ces derniers temps. Et maintenant, vient de sortir la chanson, « Tiens ma main » pour le film « Top Gun : Maverick »l’un des films les plus attendus de 2022 qui sortira en salles le 27 mai avec son protagoniste Tom Croisière.

Lady Gaga a promu le thème via son compte Instagram et a indiqué qu’il s’agirait d’un « sorte d’amour pour le monde ». Lors de la mise en ligne, l’interprète de « The Edge of Glory » a souligné :

« Quand j’ai écrit cette chanson pour Top Gun : Maverick, je n’avais pas conscience des nombreuses couches qui englobent le cœur du film, ma propre psyché et la nature du monde dans lequel nous vivons. Je travaille sur cette chanson depuis des années, je la perfectionne, j’essaie de la faire nôtre. ».

En ce sens, Gaga a raconté les objectifs de la mélodie. « Je voulais en faire un thème où l’on partage notre besoin d’être compris et d’essayer de se comprendre. Une envie d’être proche quand on se sent si loin et la capacité de célébrer les héros de la vie »il expliqua.

D’autre part, la célébrité a conclu que « Ce fut une expérience formidable de travailler avec eux car cette chanson est une lettre d’amour au monde pendant et après une période très difficile ». Enfin, il a révélé que « Elle voulait que vous l’entendiez depuis longtemps et est très heureuse de le publier le 3 mai ».

De quoi parlera « Top Gun : Maverick » ?

« Top Gun » a été réalisé par Tony Scott et mettait en vedette Tom Cruise et Tim Robbins. À présent, « Top Gun : Maverick » continue avec les défis, car de nouveaux pilotes seront présents ainsi que des vétérans.

De son côté, Pete ‘Maverick’ Mitchell sera cette fois l’entraîneur et retrouvera le lieutenant Bradley Bradshaw, dit ‘Rooster’, le fils du vieil ami de Maverick et agent de radar et d’interception Nick Bradshaw, alias ‘Goose’.

Qui font partie de la nouvelle saga de « Top Gun : Maverick » ?

La deuxième partie de Top Gun : Maverick sera intégré par Miles Teller, qui jouera ‘Rooster’, le fils de ‘Goose’. Ensuite, ils suivront Jennifer Connelly, Glen Powell, Ed Harris, Jon Hamm et Lewis Pullman.

