Emilio Delgado, Luis de Sesame Street, décède à 81 ans

C’est un triste jour dans la rue préférée de tout le monde. Emilio Delgado, plus connu sous le nom de Luis sur Rue de Sesameest décédé à 81 ans. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Delgado est décédé jeudi entouré de sa famille dans sa maison de New York. TMZ rapporte également que Delgado avait été en soins palliatifs. L’acteur bien-aimé a reçu un diagnostic de myélome multiple (un type de cancer du sang qui affecte les plasmocytes) en décembre 2020.

Né le 4 mai 1940 à Calexico, Californie ; Delgado a commencé sa carrière d’acteur en 1968. Ses premiers rôles ont été dans diverses productions scéniques avant de finalement décrocher un rôle dans le premier feuilleton américano-mexicain, Canción de la Raza. En 1970, il décroche un rôle dans l’émission pour enfants Le garage d’Angie. Delgado déclarera plus tard que c’est ce rôle particulier qui a attiré l’attention des producteurs de Rue de Sesame.

A ce stade de Rue Sésame vie, l’équipage était bien dans sa deuxième saison. L’un des nouveaux objectifs de l’émission était de s’étendre aux enfants qui commençaient à apprendre l’anglais comme langue seconde. Ils avaient introduit un nouveau personnage, Miguel (joué par Jamie Sánchez), qui était le premier résident latino de la série. Malheureusement, l’équipe a raté son coup. Le producteur John Stone a expliqué le faux pas à Pittsburgh Press en 1971.

« Nous avons essayé d’enseigner l’espagnol à des enfants anglophones l’année dernière, et ce fut un désastre. C’était au mieux de la pure symbolique, au pire de la condescendance. »

Pour tenter de résoudre ce problème, pour la troisième saison, l’équipe de Sesame Street a procédé à une refonte de ses efforts. Ils ont tourné de tout nouveaux segments espagnols et ont présenté sept nouveaux membres de la distribution, dont Panchito Gómez, Sonia Manzano, Raúl Juliá et Emilio Delgado. Delgado a été choisi comme Luis, propriétaire de « The Fix-It Shop », qui s’est occupé de tous les travaux de réparation sur Sesame Street. La boutique était dirigée par Luis et Rafael (Raúl Juliá). Rafael a fini par quitter la série après la saison 3, laissant Luis en tant que propriétaire à part entière. Gentil, travailleur et honnête, Luis finirait par être un modèle positif et une représentation des Latino-Américains pour les enfants de tout le pays.





Alors que Delgado s’attendait initialement à ce que son rôle ne dure qu’une ou deux saisons, son implication dans la série n’a fait que croître avec le temps. À la saison 4, il a été nommé coordinateur du groupe de travail bilingue de l’atelier de télévision pour enfants et a visité divers groupes pour se concentrer sur les mises à jour de l’émission. Delgado fait allusion à la direction de ces mises à jour dans le San Antonio Express en 1972.

« Il y aura beaucoup plus de choses bilingues et biculturelles ajoutées au spectacle. Et il y aura quelques changements dans le casting. Ce sera plus petit. »

Toujours dans la rue après toutes ces années





Luis et Maria de Sesame Street

Alors que Sesame Street dansait dans les années 80, il y a eu des changements et des mises à jour du personnage de Luis. Il embauchera une nouvelle collègue pour diriger le « Fix-it Shop », Maria (Sonia Manzan), dans la saison 7. Cette relation s’épanouira en romance, les deux personnages se mariant dans la saison 19, 1988. En 1989, la naissance de leur fille, Gabi, clôturerait la 20e saison de Rue de Sesame.





En 2019, Luis a été retiré de la série et Delgado a été retiré du casting. Bien qu’il fasse occasionnellement des apparitions liées à l’émission, comme Rue Sésame Célébration du 50e anniversaire. Selon CalArts, Delgado aurait joué « le même rôle à la télévision américaine plus longtemps que tout autre acteur américano-mexicain ». Delgado a réfléchi sur son rôle et sa carrière à CalArts en 2014.

« Cela m’étonne toujours quand je regarde en arrière, que je sois un acteur professionnel depuis 1968, gagnant ma vie en faisant ce que j’aime. »





