‘Another Round’ remporte l’Oscar du meilleur film étranger

Le film danois acclamé, ‘Un autre tour’ du cinéaste Thomas Vinterberg a augmenté avec le oscar à Meilleur film étranger pendant la numéro 93 des Oscars.

Le film avec Mads Mikkelsen suit l’histoire d’un enseignant du secondaire, avec son groupe d’amis et de collègues, découvrent qu’ils ont perdu l’étincelle de la jeunesse dans leur vie routinière et ennuyeuse à l’école.

Le cours de l’histoire change lorsque l’un des enseignants découvre une théorie qui indique que les humains naissent avec un déficit alcoolique qui, une fois satisfait, amène les gens à se comporter de manière plus détendue et à devenir leur meilleure version de la vie sociale.

Pendant le film, Mikkelsen et sa compagnie ont mis la théorie à l’épreuve et ont commencé à introduire l’alcool dans leur vie quotidienne, qui s’accompagne d’une série d’événements amusants et dorés qui changent complètement le cours de la vie des personnages.

Au-delà de la critique morale de la consommation d’alcool, ce que Vinterberg soulève avec ‘Another Round’ tourne davantage autour des conflits émotionnels et personnels que les différents personnages rencontrent et finit par être une métaphore de la célébration de la vie.







Le réalisateur danois lui-même a révélé que l’idée initiale du film était motivée par sa fille Ida Vinterberg, décédé quatre jours après le tournage du film et à qui l’œuvre était dédiée.

Sin duda, ‘Another Round’ es notablemente una catarsis para Thomas Vinterberg, quien, asolado por la pérdida de su hija, decidió mirar el lado menos oscuro de la vida y mostrar que la historia continúa a pesar de las tragedias personales que se puedan atravesar en route.