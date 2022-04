« Ozark », aura-t-il une saison 5 sur Netflix ?

La deuxième partie de la quatrième saison de « Ozark » créé en Netflix seulement le vendredi 29 avril 2022, mais les fans de la série, qui suit Marty (Jason Bateman) et Wendy (Laura Linney) alors qu’ils tentent de laisser derrière eux leur vie de crime et les dangers qui l’accompagnent, demandent déjà un cinquième versement.

Dans les premiers épisodes de la quatrième saison, les Byrdes concluent un accord avec le FBI pour obtenir leur nouvelle vie tant attendue, mais l’arrestation publique d’Omar Navarro orchestrée par l’agent Maya Miller ruine leurs plans.

Lorsque Javier Elizonndro prend le relais, il tue Darlene et Wyatt, mais avant qu’il ne fasse la même chose à Marty, Wendy lui obtient le même accord que son oncle avait avec le FBI et sauve son mari. Cependant, les problèmes des Byrde ne sont pas encore terminés, car Ruth se présente chez eux pour demander le nom de la personne qui a assassiné son cousin.

Dans la deuxième partie de la quatrième saison de « Ozark», Marty et Wendy continuent d’essayer d’échapper aux griffes du cartel, mais leurs liens de sang fragiles pourraient finir par être leur véritable perte. Alors, y aura-t-il un cinquième épisode ?

« OZARK », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. Malheureusement pour les fans du drame policier créé par Bill Dubuque, «Ozark» n’aura pas de cinquième saison, puisque, en juin 2022, Netflix a annoncé que le quatrième épisode marquerait la fin du spectacle.

Bien que le showrunner Chris Mundy ait précédemment déclaré qu’il avait envisagé cinq saisons, les choses ont changé en raison du retard de production dû à la pandémie de coronavirus.

« Nous en avons toujours parlé comme cinq saisons. Cela pourrait être quatre, cela pourrait être sept … mais cela nous a toujours semblé être un bon nombre », a-t-il expliqué lors d’un panel à la Milken World Conference à Beverly Hills en 2020.

De plus, le dernier chapitre de la quatrième saison de « Ozark” clôt l’histoire des Byrdes, qui après plusieurs accords forcés, promesses non tenues et morts, tentent de laisser le passé derrière eux et de tout risquer une dernière fois pour obtenir leur liberté.