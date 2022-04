Exclusif : des chasseurs d’OVNI font une étrange découverte dans le clip A Tear in the Sky

Le nouveau documentaire OVNI de Caroline Cory Une larme dans le ciel arrive en VOD et numérique en mai, et nous avons un clip exclusif à faire ses débuts avant sa sortie. Écrit, réalisé et produit par Cory, le doc sera disponible à la propriété et à la location dans le monde entier sur les plateformes Internet, câble et satellite Digital HD via 1091 Pictures le 3 mai 2022. Vous pouvez obtenir un aperçu en regardant notre clip ci-dessous comme l’équipe utilise ses caméras dans le ciel pour faire une découverte bizarre qui mérite une enquête plus approfondie.

Les cinéastes ont estimé que la perception publique du débat OVNI / UAP avait considérablement changé en 2017 grâce à des vidéos divulguées par la marine américaine qui défiaient toute explication. Cela a été exacerbé lorsque la Marine et le Pentagone ont confirmé la véracité des observations, bien qu’un rapport officiel sur leur origine n’ait finalement pas été concluant. Une larme dans le ciel Les cinéastes voulaient « prendre sur eux d’étudier le sujet d’un nouveau point de vue scientifique », en s’associant à divers scientifiques et experts en OVNI dans le but d’en savoir plus sur ce qui se passe réellement dans le ciel.

« Je suis très fier et ravi d’être le premier cinéaste à filmer une expédition scientifique à grande échelle et réelle d’ovnis et d’anomalies spatiales, en utilisant un équipement de pointe de qualité militaire et des méthodologies académiques pour étudier le les données et le phénomène », a déclaré la cinéaste Caroline Cory dans un communiqué.

Le directeur de la photographie Lenny Vitulli a ajouté : «Une larme dans le ciel était de loin l’expérience de tournage la plus unique de ma vie. Les défis de travailler sans script avec les scientifiques UAP les plus renommés au monde, des équipements scientifiques de qualité militaire top secret, et William Shatner ont fait de chaque jour une nouvelle aventure imprévisible ! Je suis ravi que tout le monde voie ce que nous avons trouvé ! »





William Shatner est en vedette dans Une larme dans le ciel





Une larme dans le ciel notamment des fonctionnalités Star Trek légende William Shatner avec le film, et en tant que personne qui a récemment établi le record de la personne la plus âgée à avoir visité l’espace extra-atmosphérique, il aura certainement beaucoup d’informations intéressantes à ajouter à la conversation. Le doc comprend également Michio Kaku, Travis Taylor, Caroline Cory, Kevin Day, Gary Voorhis et Kevin Knuth. Vous pouvez lire le synopsis officiel du film ci-dessous.

« Ce documentaire primé Une larme dans le ciel vous emmène dans un voyage sans précédent dans le phénomène OVNI/UAP. Une équipe de militaires, de scientifiques et d’un invité spécial, William Shatner, tentera de recapturer, en temps réel, les ovnis ‘TicTac’ de la marine américaine et d’autres anomalies spatiales, en utilisant un équipement de pointe de qualité militaire, et la technologie. Ce qu’ils trouvent à la place, ce sont des indices stimulants sur la vraie nature du phénomène OVNI et le tissu même de notre réalité spatio-temporelle. »

« Travailler avec William Shatner a été phénoménal, et les centaines d’heures de données que nous avons recueillies pendant le tournage, qui seront rendues publiques avec un document de recherche universitaire pour examen par les pairs, ont maintenant marqué l’histoire au-delà de tout gouvernement ou organisation enquêtant sur le sujet », a déclaré Cory. « J’ai hâte de voir les résultats de notre travail acharné. Tout cela est tellement excitant! »





Une larme dans le ciel sortira en VOD et numérique le 3 mai 2022, avec l’aimable autorisation de 1091 Pictures. Vous pouvez en savoir plus sur le film sur le site officiel.





